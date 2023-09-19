竹科人買房選青埔遭打槍 網一面倒推「這」好租又好賣 專家卻這樣說

買房是人生大事，不僅地點、交通、生活機能等條件重要，對於有小孩的家庭來說，學區往往被列為前三大的選房條件，日前一名網友透露，和另一半陷入買房難題，目前鎖定3區分別是桃園青埔、竹北蛋黃區和新竹外圍，夫妻一人在竹北上班，另一人在竹科工作，共同年薪約300～350萬，每月共同固定月薪約15～16萬上下，頭期款目前已存約400～500萬左右，而目前即將有小孩要出生，所以學區絕對是第一大考量重點，因此不知最終哪個選擇才是最好？

原PO也針對選定的3區做出優劣勢，「桃園青埔A18，四房總價約3200萬左右，單坪46～49萬上下，雖然很喜歡青埔的規劃，但也擔心接下來幾年會不會有突發狀況，現金擠不出來的時候，需要法拍的慘況，且若選擇青埔，夫妻兩人就需要每天通勤，或是妻子放棄新竹工作，在桃園重新找過，才能應付小孩隨時有狀況」。

另一間是新竹竹北蛋黃區，原PO進一步表示，「前幾年來不及進場房價就一路飆升的竹北，現在再進場，竹北高鐵站前預售屋目前單坪60幾萬，目前鎖定中古或新成屋，單坪約50幾萬，三房總價約2500～3000多萬，其他喜歡的學區地段，三房也是需要擠出頭期款500～600萬。但心情上就是過不去，新竹竹北基礎建設較跟不上，但房價卻快追上新北，相較之下各項發展較不健全，優點就是方便顧小孩和事業，減少通勤時間，以及學區發展較成熟」。

「最後一間位在新竹縣較外圍新竹縣新豐福陽重劃區或竹北華興重劃區，新豐單坪約35～40萬，生活機能算佳，但學區較差，工作通勤約30～40分鐘，若買新豐會優先考慮透天，福陽重劃區在明新重劃區旁，若附近明新重劃區大樓都蓋起來，機能人潮更成熟後，應該還有增值空間，但還是有點邊陲。華興單坪約40幾萬，較有口碑的建商約2200～2600之間，附近有竹北火車站，約10分鐘，學區普通、工作通勤約2～30分鐘上下」。

文章曝光後，幾乎所有網友都一致認為竹北才是最符合的居住條件，「竹北的房子真的賣很快，能考慮的時間很短，還是得好好把握」、「如果考量到小孩上學，當然選竹北，聽竹北朋友說竹北小學資源很搶，建議直接找學區附近的房子，出生直接設籍加上接送方便、通勤時間短」、「竹北人口密度高，學區及教育有著它的競爭性，所以房屋的「需求」一直都有，若以自住角度我真心建議」、「想要通勤時間少，又注重小孩接送問題，首選當然竹北，而且竹北學區房，好租又好賣」、「夫妻都在新竹上班當然買在新竹最好」。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，若以學區來說當然是先選關埔重劃區，且也有竹科與竹北的地緣性，或許在於新案較少的因素。至於其他三處以竹北的預售新案房價為高，平均單價6字頭，平均總價帶也要2000萬元，要買親民價位確實得看看外圍，如金鋐一類的在地平實建案，就得來到台元一帶。

又或是其提及的華興重劃區，預售新案均價還在4字頭，平均總價帶1500～2000萬元，購屋上壓力負擔小，又能與工作生活結合，也算上選。青埔方面，均價還在45～50萬元，平均總價帶亦在1500萬元，若可接受桃竹車程往返時間，倒可前進北北桃蛋黃區，感受青龍人氛圍。至於新豐方面，陳炳辰說，與其他幾區相當不同，新案平均房價砍半，該況反映在機能、發展上，購置時得考量其二線鄉鎮特性。