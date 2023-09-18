《數雲端》再推訂閱制 網家21st FinTech與華碩端「筆電訂閱方案」

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【時報記者莊丙農台北報導】網家(8044)旗下金融科技公司21st FinTech（廿一世紀數位科技），繼去年首度推出獨家的「iPhone訂閱方案」後．今日再與華碩(2357)推出「筆電訂閱方案」，訂閱周期為12個月，消費者僅支付月付款，即可享有無卡分期付款、專屬裝置保障，並承諾隔年將快速安排換新機及回收舊機的整合服務。

後疫情時代加速各類訂閱服務的發展，根據全球調研機構Juniper Research調查指出，2022年全球「訂閱經濟」市場價值將高達2,750億美元；GO SURVEY的市調也發現，以「擁有商品」為主的訂閱模式，可說是成長快速、指日可待的趨勢，諸如：汽機車、化妝品、飲食等日用品，都可以被訂閱。

網家指出，21st FinTech看好訂閱商機將持續蓬勃發酵，今年攜手華碩推出「華碩筆電訂閱方案」，具備「年年換新機」、「低月付款」、「免預繳免押金」、「專屬保障」、「回收承諾」五大特色。廿一世紀數位科技總經理周厚宇指出：「21st FinTech致力提供商家與消費者更創新、便捷的金融科技產品，展望未來，我們除了持續擴展產品訂閱選擇的多樣性，並針對不同產品屬性規劃更符合消費者期待的整合型訂閱服務，以滿足新世代消費者求新、求快、求變的購物需求，同時期望結盟更多策略合作夥伴，一同打造更多元的訂閱消費應用場景，極大化產品和服務的價值。」

這次華碩首波推出售價59,999至149,999元的頂規機款開放訂閱，消費者只要選擇訂閱方案，線上申請並完成審核，訂閱商品將配送到府，免預繳、免押金，最低月付2,999元起。