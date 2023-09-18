45國企業參展 廣西東博會首度探討擴大區域經濟開放

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第20屆中國－東協博覽會、中國－東協商務與投資峰會16日至19日在大陸廣西南寧舉行，來自45個國家的近750家海外企業參展，參展陸企凸出展示數位經濟、綠色經濟等新產品新技術。其間首次舉行主題邊會，參會代表將就穩步擴大區域內規則、規制、管理、標準等制度型開放進行深入探討和交流。

數據顯示，截至今年7月，中國大陸與東協國家累計雙向投資額已經超過3800億美元，中國大陸在東協設立直接投資企業超過6500家。本屆東博會參展企業總數近2000家，其中世界500強、中國大陸500強及知名企業350家，另有來自45個國家的近750家企業參展。而境外客商全面恢復線下參展參會，東協展區展覽規模恢復至疫情前水準，參展企業約640家。

本屆東博會以「和合共生建家園，命運與共向未來—推動一帶一路高質量發展和打造經濟增長中心」為主題，其間首次舉行「制度型開放：區域經濟發展新格局」主題邊會，來自東協國家的參會代表將就穩步擴大區域內規則、規制、管理、標準等制度型開放進行深入探討和交流。

本屆東博會圍繞中國－東協自貿區3.0版、RCEP、「一帶一路」等多雙邊合作機制，聚焦合作重點領域，推動雙方企業深化合作，進一步拓展和發揮「南寧管道」的作用；聚焦與東協國家一道加強科技創新合作，集中展示綠色低碳技術和應用，助力「碳達峰碳中和」，促進區域綠色發展。

此外，在第20屆中國－東協博覽會投資合作圓桌會上，與會的各國代表就圍繞「中國－東協綠色低碳和數位經濟合作」等主題展開討論，互通本國的最新投資環境和投資政策。參會的陸企代表還分享了對東協國家投資的經驗。