大陸結婚人數持續減少 第二季較首季少36萬對

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大陸結婚人數持續減少，繼去年結婚人數創37年新低後，今年第二季全國結婚登記只有178.1萬對，較第1季減少36.6萬對。

澎湃新聞報導，大陸民政部網站15日公布今年第二季（4～6月）民政統計數據，顯示今年第二季，結婚登記178.1萬對，離婚登記67.6萬對。

與今年第一季相比，今年第二季全大陸結婚登記減少36.6萬對，離婚登記增加3.5萬對；而與去年第二季相比，兩項數據分別增加15.6萬對、17.8萬對。

此前據第一財經報導，大陸去年的結婚登記人數為764.3萬對，是自2003年以來首次跌破800萬對大關。當中初婚人數1157.8萬人，更創下37年來新低。

報導指出，結婚人數快速下降的原因，包括婚育年齡推遲、適婚人數減少、思想觀念變化、去年則再加上疫情影響等多個方面。

其中針對結婚年齡不斷延後，據人口普查年鑑，2020年大陸平均初婚年齡28.67歲，較2010年的平均初婚年齡24.89歲增加了3.78歲。

結婚人數減少，對大陸未來出生率特別是一孩出生率產生重大影響。去年底大陸人口14億1175萬，較2021年底減少85萬，是1959至1961年大陸發生大饑荒以來首次下跌；人口出生率每千人僅6.77，更創1949年以來最低。