員工踢爆提離職後獎金歸零 群創這樣回應

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【中時新聞網 邱怡萱】科技業薪水除了獎金之外，還會有豐厚的員工分紅，有一名群創的員工不滿向媒體投訴，他在8月中提出離職訪談，9月的獎金竟然就被歸零，群創則回應，此個案可透過內部申訴管道反應。

群創遭員工向媒體投訴，他在今年8月中提出離職訪談，連離職單都還沒填，9月初發現獎金全被歸零。他相當忿忿不平，認為獎金是建立在前一年度的獲利基礎上，卻因為離職訪談就讓獎金泡湯。

根據《三立新聞網》報導，群創對此回應，如果同仁對於獎金及調整有任何想法，建議與單位主管討論，或透過公司內部平台進行申訴。