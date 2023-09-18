《國際金融》人民幣崛起 套利交易日圓非首選

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】由於日本利率長時間都非常低，在借貸成本很小之下，有不少人都去借日圓，然後再拿去投資其它金融商品。不過，現在風向已改變，在人民幣愈走愈低之際，已有投顧業者推薦利用人民幣去做套利交易。

以北京政府的立場來說，不管用什麼方式，就是要捍衛人民幣的幣值，兌換美元價位短期內不樂見急貶。但人行在過去10個月以來已3次降準，利率也降至1.8%歷史新低，不僅讓借錢成本大減，人民幣也更加疲弱。

歷經幾十年來經濟成長停滯，且通貨緊縮的日本，好不容易才出現通貨膨脹與景氣回春的跡象，市場臆測，日本央行有可能會終結長達7年負利率的政策。分析師認為，日本有機會改變現行超寬鬆的貨幣環境，但中國大陸還是繼續寬鬆。

對國際投資人來說，今年到目前為止，若借日圓去投資基準利率高達13.25%的拉丁美洲，應該都是賺錢的。投資巴西幣、哥倫比亞披索以及墨西哥披索等，權重相同的一籃子商品都已大漲42%，遠遠超過美股那斯達克的漲幅。

人民幣雖然走貶，但中國大陸阻貶的動作沒有停過，且相當明顯。國有銀行業者定期會減少離岸人民幣的供應水位，藉此希望墊高融資成本來嚇阻市場投機分子。13日，3個月人民幣借款成本就一度大增4%以上，並創5年來新高。

從15日公布的中國大陸零售以及工業生產數據來看，當地景氣正趨向穩定化。經彭博社查訪後發現，中國大陸今年經濟成長，可望達到北京政府所希望的5%目標。至於日本今年GDP預估，約在1.8%左右。

中國大陸與日本之間，今年的經濟成長有明顯差距，但若回溯至2021年，中國大陸與日本的GDP差距更大，是今年的至少兩倍。美國加州資產管理公司TCW集團認為，在人行介入下，若用人民幣來套利的話，操作可能要更小心。

同時，巴西、墨西哥以及智利的央行也開始調降利率，讓這種有利可圖的套利，也變得沒那麼好賺。儘管還是有風險，愈來愈多人認為，人民幣是分散套利交易風險的另種工具。

除了日本以外，全球主要央行在過去兩年幾乎都是大幅升息，日圓在那段期間被大量使用在套利交易上。不過，日本的通膨在目標值2%以上，大概有一年多的時間，已有聲音傳出，明年元月日本可能會開始啟動升息周期。

英國外匯交易業者Monex Europe指出，日圓匯價波動過大時，投資人會比較不喜歡進行以日圓為主的套利交易。因此，高盛建議使用人民幣來購買巴西幣以及哥倫比亞披索，而不是日圓。金融投資業者TD也說，借人民幣去買印度盧比、墨西哥披索以及巴西幣。

為何這些投顧公司都改用人民幣來做套利交易，是因為人行需要把當地利率降到最低，好讓經濟快點成長。但陸企借貸成本降低之下，卻換來人民幣疲弱的代價。

葡萄牙資產投資公司Banco de Investimento Globa旗下的基金BiG Diversified Macro Fund，今年截至8月的報酬率為12%，過去兩個月中國大陸經濟成長表現雖不佳，但已將人民幣納入，跟日圓一齊是主要兩種套利交易的貨幣選擇。

彭博社表示，人民銀行對離岸人民幣的干預下，希望匯價能跟在岸的不要差過大，避免投機的投資人有機可趁。預估市場對選擇權未來價格變化的指標之一，隱含波動率（Implied Volatility），人民幣3個月是在5.6，在主要幾個貨幣中是第3低的，日圓是在9.3相對要高。