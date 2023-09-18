《國際產業》明年為莫迪送上更大禮 IPhone代工這台廠喊印度投資加倍

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】彭博報導，美國消費電子巨頭蘋果主要合作夥伴鴻海（2317）擬將在印度的投資與就業提高一倍，隨著美中緊張局勢加劇，此舉突顯出製造工作加速從中國移出的趨勢。

鴻海駐印度代表V Lee周日在LinkedIn發文祝賀印度總理莫迪的生日時表示，鴻海計畫將印度業務規模擴大一倍。但他並沒有透露相關細節。

他表示，我們將更加努力，在明年為您送上一份更大的生日禮物，目標是讓鴻海在印度創造的就業、外國直接投資（FDI）和事業規模再擴大一倍。

據外媒先前報導，鴻海的投資計畫包括在卡納塔克邦首府班加羅爾機場附近佔地約300英畝的土地設廠，將來可能負責組裝iPhone手機，並估將創造約10萬個就業機會。

鴻海在印度的擴張凸顯出中國面臨的風險有多大，它可能失去其全球最大消費電子生產國的地位，蘋果等美國大廠正透過其供應商探索印度和越南等取而代之的製造據點。這場大流行病和烏克蘭戰爭加速了全球供應鏈的重新部署，而供應鏈的洗牌也可能重塑全球電子產品的製造方式。

鴻海董事長劉揚偉上個月重申該公司有意擴大在印度的投資，現在正處於在印度進一步擴張的早期階段。鴻海在印度已經有9座廠區和超過30家工廠，僱用數萬名員工。