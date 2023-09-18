稅負優惠拚經濟 陸房地產稅立法暫緩 還有降個稅可能

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大陸日前公布《十四屆全國人大常委會立法規劃》，在財稅領域部分，包含增值稅法、消費稅法、關稅法等預計將在本屆人大常委會任期內提請審議；但備受關注的房地產稅立法與個人所得稅法修訂並未出現在本次立法規劃中。多位大陸財稅專家指出，暫緩房地產稅立法更多是考慮到經濟形勢，此時任何增負措施都要格外謹慎；但長遠來看稅種立法方向沒有改變。

中央財經大學財政稅務學院副教授孫鯤鵬表示，個人所得稅法修訂未出現在《規劃》中，也意味著短期內相關稅制和稅率可能不會調整。但值得一提的是，由於專項附加扣除的調整不需要修法，後續仍存在個人所得稅通過專項附加扣除擴圍、提高標準等手段，進一步降低居民稅收負擔的可能。

今年初，前大陸財政部長樓繼偉發表題為《新時代中國財政體系改革和未來展望》的文章指出，房地產稅是最適合作為地方稅的稅種，在經濟轉為正常增長後應儘快展開試點。一時間有關要開徵房地產稅的討論不斷。

但在本次的立法規劃中，甚至未再提及房地產稅。據《證券時報》引述中國人民大學財政金融學院教授李戎認為，由於房地產在大陸居民財富中占比極高，相對更為敏感。同時近年房市供求關係發生重大變化，從防過熱轉到防過冷。此時，貿然實施房地產稅將對房市乃至經濟發展產生不利影響。

孫鯤鵬指出，房地產稅的立法需要通盤考慮，對外釋放房地產稅相關政策訊號需要高度謹慎。考慮到當前的經濟形勢，暫緩房地產稅立法具有必要性。