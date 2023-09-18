買野餐墊送餐券？王品慶成立30年 寵鐵粉祭3000％回饋率

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王品集團成立30年，今日宣布邀請鐵粉「一起吃飯就是最好的事」，集團25個品牌，依照品牌特色設計25款野餐墊組，即日起在全台門店開賣，每組售價330元，除了精美野餐墊，大方加送1100元電子抵用券，還有品牌贈菜大禮包，現賺近8千元，回饋率將近3000％，讓粉絲買得開心、吃得痛快，全台限量只有25000組。

王品集團30歲生日慶，特地推出25款品牌野餐墊，每款野餐墊都有品牌特色，不論是熱愛繽紛色彩或簡約風的粉絲，都能滿足消費者的喜愛。11／24前到全台3百多家門店，只要330元就能直接購買野餐墊組。或是到石二鍋、藝奇、陶板屋等品牌用餐，消費任一套餐，加購299元，一樣能把野餐墊組帶回家。

除了精美野餐墊，王品還加贈1100元電子抵用券，包括6張150元現金券，以及 2張王品瘋美食購物網百元抵用券。25個品牌還準備精美贈菜大禮包，攻佔鐵粉們的胃，10／1-12／15憑券到門店用餐，完成指定消費內容，可獲得滿滿加菜，超有誠意。活動期間到「夏慕尼」消費滿兩客套餐，就送價值880元海洋鮑貝一份，能品嘗到松露鮑魚、起司扇貝滿滿海味。

「王品牛排」祭白酒奶油海大蝦佐干貝，海大蝦以經典原味呈現，搭配上些許奶油及白酒入味，絕對能滿足饕客的嘴。到「西堤牛排」憑券內用消費兩客套餐，則送英式炸魚一份。精品火鍋「青花驕」送招牌特色綜合丸。「享鴨」憑券消內用2人以上套餐，可贈送什蔬豬肉炒餅一份。

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