《國際經濟》歐元區經濟遲緩 病因存在根本問題

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐元區經濟數據顯示，它存在著停滯性通膨的風險，短期內對德國和法國的影響是明顯的，特別是德國最近被媒體貼上歐洲病夫的標籤，此外風險也開始擴散到其它國家。

為什麼歐元區經濟在最近幾年落後於美國和其它先進國家經濟體？過去以來一連串大規模刺激計畫，包括2009年的成長和就業計畫、2014年執委會提出的「歐盟基礎設施投資計畫」，以及新綠色協定計畫、歐洲下世代計畫等。目前看來，這些所謂的「中央計畫」只能帶來較差的成長，債務高築，以及高通膨。

外界預計歐盟在2023年GDP成長率為0.6%，而通膨率超過5%，重要的是，核心通膨率仍比穩定物價目標的2%高出3倍。

歐洲央行(ECB)的數據顯示，歐元區貨幣總量開始放緩(縮表)，但通膨仍高。

歐洲央行行長拉加德對通膨的立場很明確，但歐洲央行的目標必須得到實現。問題在於，歐元區只是試圖透過升息來緩和通膨，而各國政府則繼續花費數十億歐元在所謂的「次世代基金」和赤字上，這意指著，未來將產生更多的通膨或稅收。

歐元區的信貸正隨著貨幣總量而一起下滑。貨幣正常化的負擔全都落在生產部門、家庭和企業身上，而許多政府還在繼續增加赤字預算支出。

歐元區的經濟成長非常糟，歐元區選擇做的不是激勵經濟自由模式，而是補貼干預的經濟模式。

預計2023年經濟將小幅成長，但高通膨、利率上升、出口下降仍拖累著經濟，次世代基金也並沒有產生邊際效果或加乘的作用。

另外當歐洲央行的資產負債表規模相當於GDP的52%時，提高利率是不夠的。另外無法忽略的一點是，歐元區的通膨預期正在上升。

儘管制定了數兆美元的赤字和成長計畫，但歐元區正面臨著成長乏力和高通膨的不利環境，這主要是能源成本上漲和利率上升產生的滯後效應所導致。根據歐洲央行估計，在利率上升之後的12至18個月當中，利率上漲對經濟沒有產生出充分的影響。

此外歐盟也面臨技術發展問題，在投資方面表現落後，特別在專利和技術方面。歐盟無法挑戰全球科技巨頭地位，一個主要因素是歐盟的稅收水準太高，阻礙打造出世界級的科技巨頭。

如果說歐盟能從美國或其它國家吸取教訓，那就是大規模的中央計畫無法帶來成長，政府也無法引領經濟進行創新。歐元區是可以從供給面和「由下而上」的取向，來獲益經濟發展。然而過於中央計畫性經濟取向，可能推向其它的路徑。

然而歐洲原本就是社會主義取向，長期政策為社會福利取向，為政策官員們的政治共識，因此推行改革仍需較多時間。