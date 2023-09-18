《基金》日央將結束負利率 經濟復甦助漲金融業接棒

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【時報記者任珮云台北報導】日股今年以來表現亮眼，漲幅於亞洲地區居冠，主要緣由來自於日圓貶值，帶動製造業回流，薪資成長正循環亦帶動經濟走揚，日本央行行長植田和男表示若薪資持續上漲，且可穩定實現2%通膨目標，就有可能調整自2016年起的負利率政策，日本國債殖利率隨之上漲，帶動金融股表現，繼製造業漲勢後，可望成為第二波助攻日本股市主力。

據日本內閣府《2023年度經濟財政報告》資料，過去一年日本的商品及服務價格明顯上升，創下2019年 10 月提高消費稅稅率以來的最高水平，在日本物價大漲下，今年春季勞資談判的加薪幅度刷新30年紀錄，6月現金工資總額較去年同期成長2.3%。植田和男再度重申「工資繼續上漲」是調整負利率政策的條件之一，且需要確認升息後仍可實現2%通膨目標，即代表日本央行距離實現價格穩定目標還有一段距離，將持續寬鬆的貨幣政策。

元大投信指出，日央行長的公開發言，讓市場了解到貨幣政策的調整可能提前，日本十年期國債殖利率自0.65%上升至0.72%，為2014年以來首次，而利率上升有利銀行股未來債券再投資，以及放款利率的提升。現階段整體日本銀行股股價淨值比僅0.7倍，評價面也具備吸引力。

日本維持薪資成長、通膨升溫正循環，也將持續帶動股市表現，今、明兩年隨庫存去化、製造業循環落底，日圓維持相對弱勢有助製造業持續復興。目前境內規模最大日股基金的元大日本龍頭企業基金，主要持股除了聚焦豐田(Toyota)、索尼(Sony) 等製造業龍頭，也布局受惠日本經濟翻揚、貨幣正常化趨勢的大型金融股，據公開資料，8月已將日本三大金融集團-三菱日聯金融集團、瑞穗金融集團、三井住友金融集團率先納入前十大持股。

日本製造業喜迎景氣成長循環，金融業也反映經濟擺脫通縮魔咒後的向上契機，日本投資熱潮全面升溫，現在投資人在台灣也能跟上日股成長，不妨透過元大日本龍頭企業基金聚焦製造業等強勢類股，積極參與日本股市行情。