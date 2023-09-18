北美院線恐怖與懸疑當道 鬼修女II暫居票房冠軍

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【中央社洛杉磯17日綜合外電報導】根據北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天公布的數據，恐怖片「鬼修女II」（The Nun II）在北美死氣沉沉的週末中，以估計1470萬美元進帳持續稱霸票房。

法新社報導，導演肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）又一次改編阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）偵探小說的作品「威尼斯魅影謀殺案」（A Haunting in Venice），估計收入達1450萬美元，由於僅僅落後「鬼修女II」20萬美元，本週冠軍頭銜最後落在誰家，可能要到明天才能確定。

分析師葛羅斯（David A. Gross）表示，以電影類型來說，威尼斯魅影謀殺案「美加開映票房不溫不火」。他同時表示，這部成本6000萬美元的電影「未來在海外市場下片之後，是不會虧錢的」。

週末票房排名第3的是丹佐華盛頓（Denzel Washington）主演的「私刑教育3」（The Equalizer 3），收入720萬美元。

排名第4的是「我的希臘婚禮3」（My Big Fat Greek Wedding 3，暫譯），賺進約470萬美元。

「Barbie芭比」（Barbie）上映第9週仍有第5成績，收入390萬美元。

週末排名第6到第10的作品依序為：「賈萬」（Jawan），250萬美元；「藍甲蟲」（Blue Beetle），250萬美元；「GT：跨界玩家」（Gran Turismo），240萬美元；「奧本海默」（Oppenheimer），210萬美元；「忍者龜：變種大亂鬥」（Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem），200萬美元。

（譯者：紀錦玲／核稿：蔡佳敏）