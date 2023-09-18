農業版青安貸款10／1開辦 政府補助1碼減輕購屋負擔

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為協助提供無自有住宅家庭購屋資金，行政院同意農業部推出「農業金融機構辦理青年安居購屋優惠貸款」，自今年10月1日起實施，由政府補助利息1碼，並由農業金融機構（包括全國農業金庫及農漁會信用部）減收利息半碼，至2026年9月30日止，除貸款利率優惠外，還提供貸款額度最高1,000萬元、貸款年限最長40年及寬限期5年等優惠條件。

農金署表示，全體311家農漁會信用部，共1154個營業據點，遍及全國各地，尤其目前尚有將近三分之一的鄉鎮地區未設有銀行及信用合作社，長期以來均由信用部提供當地民眾所需之金融服務，推動農安貸款，將可便利有購屋需求的民眾就近向信用部申辦，除落實普惠金融，更有助於提升健全房市政策效益。

此外，為鼓勵青年從農，農金署推動青壯年農民從農優惠貸款，信用部開辦農安貸款，可同時支援青年從農與購屋置產資金需求，完善青年回流政策，且有利於促進農村活化發展及推動地方創生，充分發揮政策綜效。

農金署說明，農業金融機構辦理農安貸款，以成年人本人、配偶及未成年子女無自有住宅者為適用對象，提供貸款金額最高1,000萬元，以協助無自有住宅家庭購屋自住；申請期間自2023年10月1日起至2026年9月30日止，這3年期間，由政府補助利息1碼，再由農業金融機構減收利息半碼，民眾共享有1.5碼利率優惠，以一段式機動利率為例，目前為1.775％，如以貸款金額1,000萬元估算，每戶3年最高可節省利息支出11.25萬元，平均每月節省3,125元，減輕民眾購屋自住之利息負擔；另貸款年限最長40年及寬限期5年，每戶前5年總繳本息可減少約82.8萬元，降低民眾每月償還貸款金額及初期還本壓力。

農金署進一步表示，為充裕營農資金、促進農業發展，持續推動並精進政策性農業專案貸款，提供農民生產、家計週轉所需資金；未來，加上農業版的青安貸款，協助農民購屋安家，為農民打造「安居樂業」的生活；另一方面，也協助農漁會信用部提供全方位金融服務，深耕在地，讓政策照顧到每一個角落與族群，充分發揮農業金融價值。