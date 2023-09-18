今年1期水稻收入保險理賠約1.3億元 有效填補農民損失

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為提高產業競爭力，並穩定農民收入，農業部於2022年開辦水稻收入保險，今年1期作投保件數達17.2萬件、投保面積13.5萬公頃。目前各地區水稻產量已完成調查統計，部分地區因受氣候異常影響，導致水稻收成減產，計11縣市、33個鄉鎮，共約5千位農民獲得出險，理賠金額約1.3億元；農業部已促請財團法人農業保險基金，協助農會保險人加速辦理理賠作業，儘速將理賠款撥入農民存款帳戶，以填補營農損失。

農業部說明，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，其中「基本型」保險為全面納保項目，保費由農業部全額補助，當各鄉鎮市區平均產量減產超過2成，每公頃可獲理賠1.8萬元；依據產量調查結果核算，2023年1期「基本型」，計5縣市、6個鄉鎮，約有3,300位農民獲得理賠約6千萬元。

農業部進一步表示，「加強型」保險提供沒有申報公糧之農民自由選擇加保，當1期作各鄉鎮市區減產，超過5％以上即可啟動理賠，且農業部補助1／2保險費；依據產量調查結果核算，2023年1期「加強型」，計10縣市、32個鄉鎮，共約1,700位農民獲得理賠近7千萬元。

農業部強調，因應全球氣候變遷日趨嚴重，致災減產態樣多元，為協助農民分散營農風險，積極推動農業保險，目前已開發27種品項、43張保單，呼籲農民朋友踴躍投保，強化災變因應能力，以使營農生活有保障。