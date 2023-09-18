防範非洲豬瘟 國人中秋節小心不要落入月餅「餡」阱

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非洲豬瘟中央災害應變中心18日召開第28次會議，召集各相關部會針對中秋節前各項防範非洲豬瘟強化措施及國內各項防疫整備工作進行盤點及討論。應變中心說，根據往年經驗，中秋節為違規輸入動物產品最高峰，尤其是境外含肉月餅等動物產品風險最高，應變中心除要求各相關部會持續加強各項邊境管制措施，以維持滴水不漏之防疫成果外，亦籲請民眾提醒國外親友不要郵寄豬肉產品至台灣，以有效防堵非洲豬瘟。

應變中心表示，因應疫後國際旅遊與跨境移動人潮大增，各邊境管制機關除持續宣導外，防檢署依據入境航班風險程度，會同關務署持續加強免申報櫃檯（綠線通關）執法工作，有效嚇阻心存僥倖的入境旅客並阻絕動物產品違法輸入。

另隨中秋節將近，為避免國人不諳相關規定而受罰，防檢署以旅客視角出發強化宣導工作，加強執法與宣導並行，避免旅客違規攜帶檢疫物入境遭處高額罰鍰。應變中心補充說，各相關部會除優化入境宣導外，防檢署也將宣導工作觸角延伸到旅客出境動線上，及持續透過社群媒體、廣宣活動等方式，增加向國內民眾宣導，以觸及所有目標族群。

應變中心說，今年以來又有新加坡、波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞和瑞典等國家淪陷成為非洲豬瘟疫區，我國亦持續在查獲違規輸入豬肉產品中檢驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性案件，在在顯示非洲豬瘟國際疫情依然嚴峻，有持續強化邊境管制之必要。

近期隨入境旅客增加，違規攜帶豬肉產品等檢疫物增多，裁罰案件也隨之增加，經防檢署統計，至今年8月31日止違規攜帶豬肉產品入境被裁罰20萬元的旅客有488人，較新冠肺炎疫情前2019年同期的裁罰人數（444人）增加，大多數受罰旅客表示係因久未出國，致忘了相關規定；但以同期全部動植物產品裁罰案件統計，今年至8月入境旅客每萬人裁罰件數為2.93件，仍較2019年3.57件低，顯示持續宣導有其效果。

另自去年5月20日起實施的違規郵包裁罰措施截至今年8月31日亦已裁罰7案12件。今年以來違規動物檢疫物案件，則以自中國大陸、越南、泰國、日本、香港和韓國返國者較多，常見違規輸入動物產品有火腿腸、香腸等為主。

應變中心最後說，中秋節前後為違規輸入動物產品最高峰，其中以旅客攜帶及郵包違規為最大宗，已請各CIQS單位針對來自高風險地區旅客、快遞及郵包落實各項檢查措施，並持續針對電商販售國外動物產品加強管控。