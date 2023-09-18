基隆壽司季票選出爐　吸近2萬民眾參與

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基隆市政府自8月中旬舉辦「2023基隆壽司季」票選活動，歷經近一個月的活動期間，吸引了近2萬人參與票選。18日上午市府舉行頒獎典禮，表揚優異的在地店家。基隆市副市長邱佩琳表示，透過這次活動，吸引近2萬民眾參與，希望能夠像台北市的牛肉麵節一樣，不斷舉辦下去。

邱佩琳表示，今年是基隆市政府第一次舉辦壽司季活動，在短短的25天活動期間，壽司季官網就吸引了10萬人次，實際到壽司店家用餐並參與票選的人次也接近2萬人次，等於每天都有400人次造訪基隆各在地店家，這是個很驚人的數字。

邱佩琳指出，活動的成功要感謝市議會的支持，也感謝在地店家的熱情參與，希望這樣的活動能夠像台北市的牛肉麵節一樣，可以持續舉辦下去。邱佩琳也邀請民眾，來到基隆時，可能參考壽司季官網公布的優質店家，親自體驗每個在地店家不同的特色與風格。

基隆市政府表示，因為擁有北台灣最大的漁貨集散地，基隆市的崁仔頂漁市與八斗子漁港每天都有大量的新鮮漁獲，為基隆的壽司店家提供源源不絕的上等食材。首度舉辦的壽司季，希望能夠將壽司做為基隆特色美食推廣，除可促進基隆相關餐飲產業鏈發展外，也帶動並創造基隆觀光消費的發展。

這次的壽司季票選活動，民眾必須親赴店家消費，並為自己喜歡的店家投下寶貴的一票。主辦單位也將相關獎項分為握壽司、炙燒握壽司、軍艦卷、卷壽司、壽司套餐以及丼飯配壽司等獎項，每個獎項得票前三高的店家，都可獲得獎盃、獎牌及新台幣6千元的獎金。

基隆市政府觀光及城市行銷處表示，感謝在地店家積極參與及支持，所有參與這次票選的壽司店家都成為了來到基隆美食饕客的焦點。未來基隆市府將持續發揚海港城市的優勢，除整合美食產業鏈外，更積極結合旅遊資源，吸引更多遊客來基隆品嘗美食、體驗海洋文化，創造更大的觀光商機。