87歲失智翁上億房產捐行天宮 贈與有效嗎？律師教你：2招守護家人財產

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【幸福熟齡 郭美懿整理】一名87歲老翁去年將名下9戶房產全捐給行天宮，事後女兒控訴廟方承諾要照顧父親餘生，如今卻不聞不問，並質疑老父已輕微失智，廟方卻勸誘老翁過戶房產，引發各界議論。

對此，行天宮發出千字文澄清，表示老翁認同行天宮推動公益，才願無償捐出9筆房地，接受捐贈前也有評估過老翁財力與精神狀態，確認他當時身心健康，強調程序一切合法。

據TVBS報導，張姓老翁捐給行天宮的9戶房產位於北市南港區、信義區，目前全數出租中，月租收入約30萬元。但去年底老翁以「消業障」為由，瞞著女兒張小姐將市價逾億元的9戶房產全數捐給行天宮，女兒直到在捐贈完成公證後2週才得知此事。

報導指出，張小姐3個月大時被張姓老翁夫婦收養，但直到3年前母親去世，才知道自己的身世。而母親過世後，父親性情大變，父女倆時常爭吵，女兒才搬出去住，但平均每2週就會回家探望父親，平常也都是她帶爸爸到醫院看病，而張姓老翁現住的房子則是張小姐所有，她有簽信託讓父親住到終老。

《鏡週刊》報導指出，行天宮指當初老翁是自行到廟裏表達捐贈房產之意，「在捐贈過程中，老先生表現出嚴謹的思慮，許多小細節都能一一確認。老先生因認同行天宮推動公益，所以願無償捐出九筆房地。」強調老翁有意願、廟方也評估捐贈後不影響其生活，「過程一切合法，且財產絕非私用」。

家屬沒做「這件事」，上億贈與恐成定局

針對此爭議，律師林智群在臉書發文表示，由於老翁並未被監護宣告和公證，所以可以說上億贈與「已成定局」，9戶房產恐怕很難拿回來了。

會計師胡碩勻則指出，贈與不動產後若反悔，必須在「所有權移轉手續完成前」就撤銷贈與。還有一種狀況是，按《民法》第416條第1項規定，受贈者對於贈與人，有以下情事之一者，即使所有權已經移轉，贈與人仍可行使撤銷權：

1.對於贈與人、其配偶、直系血親、三親等內旁系血親或二親等內姻親，有故意侵害之行為，依刑法有處罰之明文者。

2.對於贈與人有扶養義務而不履行者。

但由於行天宮並未白紙黑字寫下對老翁「照顧餘生」的承諾，所以也無法依第2點撤銷贈與。

2招追回失智者被賤賣的房產

只是時下詐騙猖獗，年長者失智比例也攀升，如果真的遇上有心人勸誘移轉失智家人的資產，我們又該如何守護他們？

吳挺絹律師曾撰文指出，過去不乏失智者的資產被相熟親友騙取的案例，如60多歲單身男因中風傷及認知能力，家人將其送到長照中心照顧，申請保險理賠後，保險業務員竟勸誘男子購買新保單、甚至名下房子也被賤賣，讓代為保管土地及房產權狀的弟弟心頭一驚，擔心哥哥老本不保。

針對此案例，吳挺絹建議家屬從2點著手：

第1點：發律師存證信函

告知房仲及買家，依民法相關規定，失智者所簽的房屋委賣契約、房屋買賣契約都無效，因此新屋主及房仲沒有權利向弟弟討權狀來辦後續過戶，甚至有涉及刑事責任的疑慮。

第2點：向法院聲請監護宣告程序＋暫時處分

聲請由弟弟擔任哥哥的監護人，讓他取得法律上可以幫哥哥管理財產的權利，並同時向法院聲請「暫時處分」。因為法院的監護宣告程序約半年才能完成，為避免在此之前房屋就被過戶，可透過暫時處分，讓法院禁止「任何人」對哥哥的房屋進行過戶動作，保住哥哥的房子。

吳挺絹說，一旦家中有失智症患者，家屬應思考，如何透過法律制度（監護宣告）幫助失智家屬保住老本，不被身邊的任何一位有心人以「買賣」或「贈與」方式過戶。

因為財產被過戶後想再追回來，光是舉證「在簽買賣、贈與契約當下」，失智症患者本人的認知能力有問題就非常困難，有時就算調出過去的病歷紀錄都很難證明，更何況還有許多患者沒有病識感，或根本拒絕配合就醫。