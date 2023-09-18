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陸新能源產業鏈進軍歐洲 國軒高科德國基地預計10月起供貨

  • 旺報即時 吳泓勳
國軒高科在德國基地首條電池pack產線將正式運行，預計10月起可供貨歐洲，被視為大陸新能源汽車產業鏈進軍歐洲又一訊號。（示意圖／達志影像）
國軒高科在德國基地首條電池pack產線將正式運行，預計10月起可供貨歐洲，被視為大陸新能源汽車產業鏈進軍歐洲又一訊號。（示意圖／達志影像）

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剛被曝將在美國伊利諾州投建電動汽車電池超級工廠的一周後，國軒高科又有大動作。據《中國基金報》報導，國軒高科在德國基地首條電池pack產線將正式運行，產品應用包括商用車電池、儲能系統電池和乘用車電池，總計產能規劃20GWh，並已接到了大量歐洲訂單需求，預計10月起可向歐洲客戶供貨。

國軒高科也是繼寧德時代之後，第二家在歐洲實現投產的大陸國內電池廠。業內觀察大陸的新能源汽車產業鏈已經引發廣泛關注，尤其在近日舉行慕尼克車展上明確發出了進軍歐洲市場的信號。

據統計，除了寧德時代、國軒高科之外，目前已經明確落地歐洲的大陸電池廠還包括中創新航、億緯鋰能、欣旺達等。

在德國當地時間16日，國軒高科在歐洲首個電池基地生產的首款電池產品下線，標誌著該公司在歐洲實現當地語系化生產與供應。

據了解，國軒在德國高科哥廷根工廠總計產能規劃20GWh，預計分四期完成，到2024年中，工廠實際產能可以達到5GWh。國軒高科CTO蔡毅在當天的國軒歐洲戰略佈局的分享中提到，上述產能全部投產後，有望實現20億歐元的年產值。

值得注意的是，無論是寧德時代還是國軒高科，在歐洲投建產能都有訂單作為支撐。據悉，寧德時代在德國的第一家工廠將主要為BMW提供動力電池。而國軒高科透露，工廠已接到了大量歐洲訂單需求，預計10月起可向歐洲客戶供貨。

此外，國軒高科在投產當天一口氣與5家巨頭簽訂合作協定，合作方向涵蓋電池材料及產品開發、車用及儲能產品供應等方面。

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