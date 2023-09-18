人口老化、高負債與通貨緊縮　《華爾街日報》：中國經濟困境挑戰大

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今年以來大陸經濟復甦相對緩慢！《華爾街日報》指出，當前中國面臨的困境與30年前的日本極為相似，包括高負債水準、人口老齡化，以及通貨緊縮，更重要的是對於民營經濟扶植至少在意識形態上，不如當時日本政府。以上種種因素都可能讓北京政府當前面臨的經濟困境，更甚30年前的日本。

報導還強調，另一個不利因素： 中國政府近年來一直在整頓民營部門，在意識形態上似乎不如當時的日本政府那麼傾向於扶持經濟。

報導引述花旗集團（Citigroup）首席亞洲經濟學家Johanna Chua直言，「中國迄今為止的政策反應可能會讓它走上日本化的道路。」中國整體增長前景的放緩幅度可能比日本更大。

中國人口正加速老齡化、債務問題、與面臨的外部壓力也比當時的日本顯得更加嚴峻。

報導認為，在邁進富裕國家行列之前，中國似乎正進入一個長期增長率疲軟的時期，也可以說是「未富先衰」。世界銀行數據顯示，2022年中國人均收入為12850美元，遠低於1991年日本29080美元的人均收入水準。

而摩根大通（J.P. Morgan）數據顯示，如果計入地方政府的表外借款，2022年中國的公共債務總額與GDP之比為95％，而1991年日本的這一比例僅為62％。債務問題會限制政府實施財政刺激措施的能力。

此外，美國及其盟國採取了一些措施阻止中國獲得先進技術並降低對中國供應鏈的依賴，這引發了今年外國對華直接投資的驟降，從長遠來看，這可能會大大減緩中國的經濟增長。

不過，美國銀行（Bank of America）經濟學家最近則寫道，「我們認為，對中國陷入資產負債表衰退的擔憂有些過頭了。」