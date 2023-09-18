《觀光股》美食-KY拚反彈 法人續偏空

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【時報記者林資傑台北報導】經營85度C的美食-KY(2723)股價近期於107～118元區間低檔盤整，今（18）日在買盤敲進下開高走揚，最高勁揚4.52％至115.5元，早盤維持逾3％漲勢，領漲觀光類股。不過，三大法人近期續偏空操作，上周合計續賣超550張，其中外資賣超553張、自營商小買3張。

美食-KY 8月自結合併營收17.24億元，月增4.94％、年減0.52％，為近3月高點。以功能性貨幣計算為3.93億人民幣，月增3.89％、年增0.34％。累計前8月合併營收136.31億元、年增8.17％，為近4年同期高，以功能性貨幣計算為31.01億人民幣、年增8.93％。

美食-KY表示，中國大陸8月服務業採購經理指數（PMI）探今年新低，民間消費力道復甦仍較預期緩慢，合併營收表現相對穩定，主要受惠美國市場快速成長。儘管比較基期持續墊高，美國市場8月同店營收交出連30月成長佳績，前8月營收年增近2成。

美食-KY 8月中於美西猶他州首府鹽湖城開出首間85度C門市，首月日均營收高出全美門市平均近6成，遠超乎集團預期。同時期也在卡波利（Kapolei）開出夏威夷第2家門市，首月日軍營收亦超越同期的檀香山門市。

美食-KY表示，鹽城湖首店佳績使集團更看好當地市場潛力，目標未來開出更多門市。而卡波利市人口不到檀香山10％、人口數在夏威夷僅排第11位，就能締造如此佳績，認為當地開店空間可觀，規模經濟值得期待。下半年有機會開出多家美國門市，持續挹注成長動能。

不過，投顧法人對美食-KY後市看法仍分歧。樂觀派法人認為，美食-KY第二季獲利優於預期，下半年美國動能續強、中國大陸營運可望逐漸轉佳，預期整體營運谷底已過，下半年至明年營運趨勢向上、未來股息配發可望維持高水準，維持「買進」評等、目標價170元。

保守派法人則認為，美食-KY進軍美國東岸拓市，但初期形成營運規模前，獲利將不減反降，加上台灣疫後營運表現仍低於疫前，中國大陸經濟疑慮上升、嚴重價格戰衝擊85度C市場，因此認為目前本益比仍偏高，給予「中立」評等、目標價113元。