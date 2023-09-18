進口蛋種雞過剩本土蛋恐填海　陳吉仲請辭獲慰留蛋農這樣看

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

彰化縣是產蛋大縣，農業部進口大量種雞與雞蛋，不過因品質與產量過剩引發各界關注，農業部長陳吉仲傳出請辭遭慰留，當地蛋農說，早在端午節前蛋量就已恢復，大量進口蛋、種雞導致產量過剩，未來國產蛋恐怕都要填海，認為陳吉仲很認真，但過多「人為干預」很多決議有待商榷。

去年底國內爆發缺蛋危機，農業部大量進口蛋種雞，一口氣進口33萬隻種雞，比往年平均23萬隻多了3成，過去23萬隻種雞可孕育4200萬隻蛋雞，而33萬隻可孕育7000萬隻，這批雞蛋預計明年4月能上市，蛋農認為這樣國產蛋恐怕都要填海。

國產雞蛋每2顆就有1顆來自彰化，對於近日的雞蛋紛爭，彰化當地蛋農認為，小小一顆雞蛋造成這麼大的新聞，台灣雞蛋產業是受到禽流感、疫情等影響，導致發生缺蛋危機，不過過多的「人為干預」，才是導致整個市場大亂的主因。

蛋農認為，陳吉仲是很認真，但雞蛋的價格不應該介入過多人為因素，應該讓雞蛋回歸市場機制，一干預讓整個雞蛋市場價格亂跳，雞蛋農也是受害者，建議農業部應該讓進口蛋退場，讓整個台灣雞蛋市場回歸市場機制，讓市場決定雞蛋價格。

蛋農還提到，進口雞蛋品質問題多，台灣本土雞蛋量其實已經恢復平穩，進口蛋早就應該要退出市場，雞蛋在今年端午前後就已經足夠，現在又大舉進口種雞，未來生產過剩的雞蛋恐怕都要填海。

蛋農提醒，消費者在市場買蛋要貨比三家，過去如果有商家沒有再販售雞蛋突然販售，可能就是所謂雞蛋蟑螂或蛋蟲，應避免去跟這種店家購買，現在產地雞蛋價格20斤來到870元，提供給民眾做參考。