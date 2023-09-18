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朝2030汙水自主處理邁進　民生水資中心明年完工

  • 中時即時 劉彥宜
台北市首座三級處理的民生水資源再生中心18日由台北市長蔣萬安按鈕啟動，將淨化污水核心「MBR（Membrane Bio-Reactor）薄膜」下水安置，為整體工程的重要里程碑。（台北市衛工處提供／劉彥宜台北傳真）
台北市首座三級處理的民生水資源再生中心18日由台北市長蔣萬安按鈕啟動，將淨化污水核心「MBR（Membrane Bio-Reactor）薄膜」下水安置，為整體工程的重要里程碑。（台北市衛工處提供／劉彥宜台北傳真）

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台北市首座三級處理的民生水資源再生中心18日由台北市長蔣萬安按鈕啟動，將淨化污水核心「MBR（Membrane Bio-Reactor）薄膜」下水安置，為整體工程的重要里程碑。他表示，民生水資中心預估明年9月完工，可處理4萬噸汙水、產製1萬噸再生水，朝2030年北市汙水完全自主處理目標邁進。

蔣萬安指出，民生水資中心將於明年9月完工，未來可以處理4萬噸汙水、產製1萬噸再生水，朝環境永續的目標向前1大步，而MBR最新技術技術就是水質淨化的心臟，為工程的重要里程碑，不但大幅節省用地面積，也能削減廢棄污泥量，讓三級處理的放流水質遠優於二級生物處理程序。

他說，民生社區佈有6600公尺的環狀再生水供應系統，可以提供再生水至民生社區公園綠地、河濱公園和松山機場國際貨運站。此外，規劃中的還有濱江、社子島2座水資中心，將持續朝2030年北市汙水完全自主處理，三級處理比率達到50％的目標前行，因應極端氣候做好萬全準備，不斷進步。

衛工處長程培嘉補充，民生水資中心前身為民生污水處理廠，1970年啟用後，於2002年11月完成階段性任務除役。為實現北市污水完全自主處理的市政願景，故以此為原點重新再出發，2021年4月開工，預估明年9月竣工，預算21億8000萬元。

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