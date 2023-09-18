高雄捷運Y15站招商 鎖定企業總部與研發中心

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「亞灣2.0智慧科技創新園區推動方案」開始執行之後，高市府公告亞灣第一個捷運聯合開發案、高雄捷運黃線Y15站土地開發案，鎖定有意前進亞灣，設立企業總部與研發中心的國內外廠商，開發商最高可分回70％樓地板面積，如果順利脫標，可望引資115億元。

高雄市政府捷運局18辦理「高雄捷運Y15站土地開發案」廉政平臺成立大會暨招商座談會，由高雄副市長林欽榮率隊，並邀請法務部廉政署孫治遠主任秘書、高雄地方檢察署洪信旭檢察長、橋頭地方檢察署張春暉檢察長、法務部廉政署南部地區調查組劉俊杰組長、台灣透明組織協會蕭宏金理事等人共同宣示成立廉政平臺，期望能透過公平丶公正、透明的招商程序，協助順利推動此一聯開案。

高雄副市長林欽榮致詞表示，此一招商案已於8月14日正式公告徵求投資人，開發基地位於國家級重大建設亞灣智慧創新園的核心位置，且為高雄捷運黃線及輕軌車站交匯樞紐，緊鄰高雄港旅運中心，居國境進出門戶區位，通抵高雄國際機場，交通便捷，基地具陸海空交通優勢。

捷運黃線Y15站土地開發案，係配合國家級政策「亞灣2.0智慧科技創新園區推動方案」推出的第一個捷運聯合開發案，林欽榮指出，相信在中央政策指導下，亞灣2.0將可扮演驅動高雄轉型的關鍵，此次搭配亞灣2.0相關投資獎勵，以及合理設定的土地所有人分配比例30％，預期可吸引金融或科技業投資人，評估進駐設置企業總部與研發中心。

法務部廉政署孫治遠主任秘書致詞時表示，廉政署自111年起陸續協助高雄市政府捷運工程局成立「捷運橘線O10站土地開發案」、「捷運橘線O13大東站土地開發案」廉政平臺，而18日成立的「捷運黃線Y15站土地開發案」廉政平臺，是與高雄市政府第六次合作成立廉政平臺。

高雄捷運局長吳義隆表示，捷運黃線Y15站開發基地具有雙捷運優勢，且基地內包含Y15兩處出入口，未來可透過捷運快速連接高鐵左營站、台鐵高雄車站及高雄國際機場，配合亞灣2.0政策加持，適宜規劃企業營運總部、商辦、商場等商業設施，預估將引進民間投資超過115億元，創造至少800個就業機會。

高雄捷運局表示，高雄捷運黃線Y15站開發用地面積3,433坪，都市計畫使用分區為「特貿二」土地，建蔽率60％，容積率630％，為了鼓勵企業總部進駐亞洲新灣區，開發案申請人需先依據「高雄市政府獎勵企業總部進駐亞洲新灣區作業要點」，取得企業總部進駐亞灣審議會審認合格函，至於該案都市計畫規定引入相關策略性產業者，得爭取20％容積獎勵，將悉數由投資人取得。