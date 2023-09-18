投資型保單新制上路 前8月「初年保費」減幅擴大至24％

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【中央社記者謝方娪台北18日電】投資型保單新制今年7月1日起上路，對投資型保單銷售影響逐漸顯現。壽險公會今天揭露，今年前8月壽險業投資型保單新契約保費為新台幣1,987.3億元，年減幅擴大至24.2%。

壽險公會今天公布壽險業績統計，加計認列在負債項下收入，今年前8月壽險業初年度（新契約）保費收入為4,721.55億元，年減17.1%，與前7月年減幅大致持平。

若進一步觀察初年度保費結構，前8月傳統型保單初年度保費收入為2,734.25億元，年減幅收斂至11%，但投資型保單初年度保費收入為1,987.3億元，年減幅擴大至24.2%。

壽險公會分析，主要是投資型保單新制自7月1日起上路，投資型保單投資標的、撥回機制、加值回饋等新規定均影響8月投資型保單銷量，以致前8月整體投資型保單初年度保費年減幅擴大至24.2%。

至於傳統型保單，壽險公會觀察，今年壽險公司宣告利率調整幅度相對保守，與客戶對美國升息後宣告利率調漲期待仍有差距，導致客戶保持觀望或轉作其他資金用途，利變型壽險買氣顯著下滑，以致前8月整體傳統型保單初年度保費年減11%。

根據壽險公會資料，前8月壽險業續年度保費收入為1兆3.4億元，年減3.1%，加總初年度保費及續年度保費後，前8月壽險業總保費收入為1兆4,724.95億元，年減8%，意即壽險業持續呈現初年度、續年度及總保費收入「三衰」局面。