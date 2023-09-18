台積電離職率不到5％ 張忠謀曝台灣工程師1特質

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【中央社記者張建中台北18日電】台積電創辦人張忠謀今天表示，台灣是晶片製造的領導者，台灣的優勢是人才，有非常敬業的工程師。他指出，台積電每年員工離職率4%至5%，反觀美國70、80年代離職率達15%至20%，「離職率超過10%，怎會有好成績」。

張忠謀今天應邀出席國際法官協會年會活動，演講「台灣晶圓製造競爭優勢」。他介紹了晶片的歷史和分工，並說明台灣優勢。

張忠謀表示，AT&T於1947年開發出電晶體，取代真空管，並於1952年將電晶體技術授權給IBM等公司，開始生產電晶體。

英特爾（Intel）創辦人摩爾（Gordon Moore）於1965年提出「摩爾定律」（Moore's Law），預測晶片上的電晶體數量每1.5年至2年會翻倍。

張忠謀說，摩爾定律維持了50年，電晶體隨著成本降低，應用也更加廣泛，晶片無所不在，從國防導彈到智慧手機和汽車都使用晶片；蘋果（Apple）先進的智慧手機中已有150個電晶體。

談到半導體的分工，張忠謀表示，整個晶片製程中，會先有工程師設計晶片，之後晶圓製造及封裝，以前所有流程都是在一家公司完成。他於1987年在台灣設立台積電，開創晶圓代工商業模式，不會和客戶蘋果、輝達（NVIDIA）競爭，讓晶片設計者得以專注於設計晶片。

張忠謀說，美國於50、60年代在晶圓製造有非常好的競爭優勢，不過目前情勢轉變，台灣在晶圓製造具有優勢。而台灣的優勢是人才，有非常敬業的工程師。

張忠謀表示，台灣的人才願意在晶圓廠的環境中工作，台積電每年離職率約4%至5%，美國70、80年代離職率達15%至20%。訓練作業員和工程師需要數年時間，而流動率超過10%，「怎會有好成績」。

此外，台灣交通方便，張忠謀指出，台灣在新竹、台中和台南有3個製造基地，彼此可以透過高鐵連結，1,000至2,000名工程師可以住在不同的城市，這樣的作法在美國可能行不通。

張忠謀說，全球25億人口的開發國家中，幾乎每個人都有使用晶片產品，晶片製造至關重要，而台灣目前是晶片製造的領導者，同時需要捍衛這樣的領導地位。