引進長期策略投資人 世基生醫1.75億元現增資金到位

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用藥安全基因檢測廠世基生醫（7595）宣布，2023年第一次現金增資已於上周五（15日）收足股款。本次現金增資以每股25元溢價發行7,000張，總計募資金額新台幣1.75億元已全數到位，增資基準日為9月18日。

世基生醫董事長詹富蕙表示，本次募集所得資金將用於充實營運資金，支持進行中的藥物基因快速篩檢平台、癌症用藥安全基因檢測等各項研發計畫與驗證，並同步拓展CDMO（委託開發暨製造服務）業務，提升競爭力，蓄積未來成長動能。

詹富蕙強調，受惠藥物基因診斷產品銷售穩健挹注，以及代理的儀器與耗材業績同步增長帶動，前八月營收7,155.8萬元，年增3.93％，創歷史同期次高。未來除持續開發新的藥物基因檢測套組外，也同步優化公司體制與組織架構，延攬國際人才，提升整體競爭力，對今年全年營運審慎樂觀。

世基生醫透過獨家取得中央研究院多項藥物基因檢測全球獨家專利授權，成功開發出多種藥物基因檢測產品與診斷工具，其中Carbamazepine（卡馬西平）、Warfarin（華法林）二大MIT藥物基因檢測行銷全球13國，在全球藥物基因檢測市場居領導地位。2019年由現任經營團隊入主，除持續鎖定藥害救濟前十大藥品為目標市場外，更跨足兒童用藥、癌症藥物基因領域，並引進第三代定序技術提升基因檢測服務能量，追求多元發展與成長。

詹富蕙認為，本次現金增資以每股25元高於市場行情價格辦理，主要考量在引進對公司長期發展有助益的投資人，以及提升公司的經營價值，如今順利完成，代表對經營團隊的肯定與未來營運方向的認同。