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胡潤研究院最新報告 浙粵蘇閩成當代大陸四大商幫

  • 旺報即時 吳泓勳
胡潤研究院發布最新報告指出，浙粵蘇閩成為當代大陸的四大商幫。（示意圖／shutterstock）
胡潤研究院發布最新報告指出，浙粵蘇閩成為當代大陸的四大商幫。（示意圖／shutterstock）

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胡潤研究院攜手廣州溫州商會近日聯合發佈《2023廣州溫州商會．胡潤中國商幫報告》指出，浙商、粵商、蘇商、閩商構成當代大陸的四大商幫。另從《2021胡潤百富榜》中看到，浙商有335人上榜，位列全大陸總人數第一，當中以溫（州）商最多；粵商位第二，其中廣府商人最多；蘇商和閩商位列第三和第四。

該報告指出，未來大陸商幫將呈現3個趨勢，包含商幫運作將逐漸擺脫會費依賴、更加市場化；商幫內部不再是同一業務類型的抱團取暖，而是相互協作、資源互補，向立體化、生態化、協同化的整合型道路發展，且大陸商幫的概念將突破省、市的地域限制。

根據中新網報導，這份72頁報告聚焦研究大陸主流商幫的興起、發展與變革。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，該報告主要聚焦六個商幫，晉商和徽商是傳統商幫的代表，但認為浙、粵、蘇、閩則構成當代大陸的四大商幫。

胡潤進一步說明，浙商和粵商是目前大陸最厲害的兩大商幫。過去20年的胡潤百富榜中，浙商幾乎年年位列全國總人數第一，僅2004和2007年被粵商所超越；而粵商在20年中有3次位列第一、16次位列第二。

但他也說，把一位企業家歸到某一個商幫並不容易，要考慮到籍貫、出生地、居住地，因此很多企業家可能認為自己屬於不止一個商幫。

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