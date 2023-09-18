icash Pay擴大元大投信合作 可購23檔基金業界最多

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愛金卡公司旗下icash Pay持續首創業界作法，今年1月成為全台首家提供電子支付帳戶申購基金服務的電子支付業者，9月起再度攜手元大投信新上架超過10檔以上人氣熱賣、跨海內外龍頭系列的投資題材，像是「元大日本龍頭企業基金」、「元大全球優質龍頭平衡基金」等，新題材上架後共有23檔基金可供用戶申購，為業界最多。

根據icash Pay會員大數據顯示，30至49歲之間的族群最常申購基金，最熱門的基金題材如0050 ETF連結基金、0056 ETF連結基金等，由於連結基金提供配息、不配息(股息自動再投入)級別兩種選擇，如果是長期投資，不配息級別有複利效果，相對受到青睞。

至8月底0050 ETF連結基金、0056 ETF連結基金投資人，分別有72％、61％選擇投資不配息級別。icash Pay基金購買服務讓理財變得簡單又方便，受到投資用戶的熱烈歡迎，icash Pay積極與元大投信洽談，9月擴大開放10檔以上人氣話題、跨海內外龍頭系列基金，提供用戶豐富多元、跨海內外配置個人資產的管道。

同時，為解決投資基金門檻高的痛點，icash Pay主打小額投資、零手續費以減輕用戶負擔！現在起至2023年12月31日前，只要透過icash Pay申購基金，即享有定期定額終身零手續費優惠，且只要1000元起就能為自己投資理財。

除了基金服務，icash Pay持續深耕微金融服務，與多家金融業者合作整合保險、信貸等服務項目，保險專區與富邦產險合作，讓用戶可透過APP申請汽、機車險、傷害險等指定險種；信貸專區更是攜手玉山銀行、中國信託、台新銀行、王道銀行、永豐銀行等五大銀行，提供最快1小時完成快速核貸及低利方案供用戶選擇。

此外，icash Pay自2022年領先業界與財金公司合作，共同推動「電子支付跨機構共用平台」繳費功能服務上線，提供超過7600項繳費項目可以用icash Pay完成繳費，現正祭出學雜費最好Pay最高回饋150點活動，聰明繳費享回饋。9月30日前，以icash Pay APP繳費稅功能繳納各項費用累計滿2000元，再加一筆不限金額消費，即可獲得50點OPEN POINT，當月新戶再加碼100點。