清大環境與文化資源學系迎新 前進舊港島震撼教育

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新竹市舊港島創生社造行動，經本報「新故鄉動員令」專題報導後，獲廣大迴響，國立清華大學環境與文化資源學系為了歡迎今年度新生，即選定舊港做為新生訓練震撼教育的基地，不只是看投影片，還讓學生橫渡頭前溪登島，從新竹市渡河走至竹北市，用雙腳去體驗先民的篳路藍縷。

舊港是新竹市的離島，是座「被遺忘」的小島，也被稱為新竹市舊港里，僅能靠著兩座橋跟新竹縣市相連。過去有一府二鹿三艋舺四月津五竹塹，這裡就是先人進入竹塹的初始。

它曾是清代時台灣與福建貿易的重要港口，也是台灣距離泉州最近的港口，日據時代曾繁榮一時，甚至設立了時稱「出張所」的海關。

舊港過去原稱竹塹港，是個擁有歷史人文的港口聚落，但因為孤懸在新竹縣市共有的頭前溪出海口，而面臨老年人口凋零，年輕人口外移，形成地方消失的隱憂。

從全球暖化情境的科學資料來看，新竹地區海平面上升影響範圍，正面臨著海平面上升的威脅。因此，國立清華大學環境與文化資源學系為了歡迎今年度新生，選定舊港做為新生訓練震撼教育的基地，大夥從新竹市渡河走至竹北市，用雙腳去體驗先民的篳路藍縷，從外海來，進入竹塹這片土地，而入口正是頭前溪的舊港里。

環文系主任鄭國泰指出，學科的知識有時是短暫的或片面的，如何擴展大學生和培養出他們的基礎技能，溝通、團隊合作、在地關懷、和分析思辯等技能，才應該是大學課程重要元素。

鄭國泰說，此次橫渡頭前溪的永續發展教育活動，是與竹塹社區大學和清大大學社會責任推動中心共同合作，藉著盤點地方DNA來發掘社區特色資源。

同時更引入USR課程作為前導，引導社區有興趣的朋友參與，胼規畫完整培訓課程，以協助社區打造永續發展教育專業能量。

另一方面整合環文系ESG學程等實作課程，共同設計以地方為基礎的教案課程，除協助社區發展小旅行，也希望能透過年青學子的設計與共創，將可達成畢業生就地創業與社區發展共構的可能性。

此外，今年通過的氣候變遷因應法中，政府大力推動以社區為本的調適行動，而在氣候緊急下，高等教育對當前的氣候變遷危機負有當然的責任，有必要加速推展永續力的思維，並結合大學的教學研究，養成學生關於永續發展的相關知識和實踐能力。