《國際金融》取代陸股？小摩大讚咖哩香

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】摩根大通預估，在股市蓬勃發展之下，2024年以及未來幾年期間，印度每年的股票交易規模至少可達300億美元。

彭博社的數據顯示，今年印度上市公司新發行的股票至少有100億美元，金額已超過2022一整年。摩根大通表示，除了印度公司善用股市籌資外，外資對印度股市也相當有興趣。

摩根大通預測，從2024年開始，印度股市中大宗交易每年平均可達100億美元。同時，印度企業利用一級與二級市場銷售管道，應該可籌資至少300億美元。彭博社統計，摩根大通是2023年前8個月中，最積極參與印度股市的，占有比重接近15%，其次是當地金融業者Kotak Mahindra Bank的11%。

與大宗交易相反，今年印度企業新掛牌件數大幅減少。彭博社指出，從2023年迄今，IPO（股票初次公開發行）規模約32億美元，低於去年同期55億美元。

自印度人壽保險公司（LIC）在2022年5月的27億美元IPO以來，就沒有一家印度公司有超過10億美元的上市規模。不過，在印度2024年4到5月舉行大選後，印度股市可能會有至少10億美元規模的IPO。

由於經濟成長遲緩加上地緣政治因素，導致人民幣疲弱，各國資金相繼從中國大陸出走，企業獲利強勁，還有經濟成長快速的印度，就是投資人資金的停泊地。摩根大通認為，中國經濟數據疲弱，許多全球新興市場的基金經理人都在減少陸股的部位，至於資金的流向與配置，正好印度股市就是其中之一。