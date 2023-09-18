實領低於基本工資！被坑了？「4情境」解構老闆沒告訴你的祕密

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【旺得富理財網 黃順德】行政院拍板通過明（2024）年基本工資調漲4％，月薪將從26,400元調整為27,470元，估約有179萬名勞工受惠，時薪比照月薪調幅，將從176元調升至183元，估有60萬人受惠。

基本工資指的是勞工每天8小時、每周40小時的正常工作時間內，最低可領的薪水報酬總額，不包括延長工作時間之工資與休息日、休假日及例假工作加給之工資。下列4種情境讓領基本工資的勞工檢視老闆有沒有違法。

扣除勞健保後低於最低工資

通常公司會幫員工代扣應自行負擔的勞健保費用，因此月薪扣除「雇主代扣勞健保費用」，導致實領低於基本工資並不違法；不過多扣雇主應負擔的勞健保費用，即會踩到紅線。

扣除全勤獎金低於基本工資

據勞基法規定，勞工每月於正常工作時間內所得之工資，不得低於每月基本工資扣除因請假而未發之每日基本工資後之餘額；若最低薪資含括全勤獎含，但員工因故請假時，而被扣除全勤獎金以致實領低於基本薪資，此舉屬違法行為。

扣事病假後低於基本工資

據勞工請假規則第4條，病假1年內未超過30日部分，工資折半發給；若當月請了不支薪的事假、或是只有半薪的病假，導致該月領到的薪水低於基本工資時，由於沒有提供勞務，並不違法。

按件計酬低於基本工資

每月薪水是按件計酬並且按月結算，即有勞雇關係，也在基本工資規範，雇主即便因為勞工當月完成案件數與目標不符，希望能降低當月給付的薪資，也要至少支付員工26,400元的基本工資才不會違法，若以日薪、時薪計，也要滿足每小時176元。