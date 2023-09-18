8大官股買超榜Top 10！ETF包辦9檔 前三名全是高股息

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】代表台股國家隊的8大官股，上星期僅一天買超台股55.7億，其餘4天皆呈現賣超，買超前十名當中僅有1檔個股是大同，其餘9檔為ETF，買超前3名分別是00929（復華台灣科技優息）、00919（群益台灣精選高息）、國泰永續高股息（00878），一共加碼15.92萬張，其中光是00929就買超逾9.11萬張，讓網友忍不住「每日買超1、2名都複製貼上，有點創意好嗎長老？」

8大官股上周除周一買超55.7億元外，周二至周四分別賣超7.48億、5.46億、55.36億及14.19億，累計整周賣超金額為26.79億元，仍謹守「買黑賣紅」原則不變。

在買超前十名中，8大官股總計買超5檔高股息ETF，除上述前3名外，買超第5名為凱基優選高股息30（00915）、第6名為大華優利高填息30（00918）。00919、00915和00918都是在今天除息。

除高股息ETF外，無畏債券殖利率創低，8大官繼續買超債券ETF，買超最多的是元大AAA至A公司債（00751B），這檔債券ETF也在今日除息，每單位配發0.45元，以上周五收盤價33.82元計算，單次股息配發率為1.3%。00751B在今年8月下旬規模正式突破千億元，成為第3檔規模破千億的債券ETF。

8大官股另外買超的2檔債券ETF，分別為新掛牌的統一美債20年（00931B）和規模第2大的元大美債20年（00679B）。00931B具備收益平準金機制，預計每年的2、5、8、11月配息，因美債ETF配息收益屬於海外所得，不需繳二代健保費；00679B同屬季配息，也為每年2、5、8、11除息。

受到美債10年殖利率逼近16年高檔，各相關債券ETF今走勢疲弱，統一美債10年Aa-A ETF基金經理人許雅惠強調，通膨已有趨緩，即便聯準會再度升息也是升息循環的尾聲，惟目前的通膨數據仍促使聯準會的終端利率維持在較高水平一段期間，後續持續關注通膨變化、信貸條件緊縮及就業市場數據對於整體經濟所帶來的影響。

摩爾投顧分析師江國中表示，上周市場傳出護國神山台積電要求設備供應商延後交機，加上公債殖利率走揚，美股在費半領跌下，4 大指數全面下挫。目前4大指數全數跌破季線，更值得留意的是與台股連動最密切的費半指數更是已跌破半年線，後續將密切觀察費半指數能否迅速站回半年線，若站不上，反再破8/18 低點3405，屆時就要慎防台股跟跌壓力。

8大官股上周買超前十名分別為：復華台灣科技優息91,111張、群益台灣精選高息54,266張、國泰永續高股息13,947張、元大AAA至A公司債8,267張、凱基優選高股息30 7,750張、大華優利高填息30 7,739張、元大滬深300正2 7,702張、統一美債20年7,393張、大同6,467張、元大美債20年6,001張。

8大官股上周賣超前十名分別為：中信關鍵半導體14,358張、元大台灣50反1 9,641張、長榮7,958張、矽統7,240張、緯創6,215張、元大金5,668張、中華電5,434張、陽明5,287張、聯電5,167張、華通4,781張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。