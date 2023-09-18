孝親獎》金雲遇摯友驟逝 體悟愛要及時

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【中國時報 鄭宜熏】21歲伊林新人金雲跟媽媽感情極佳，從小養成出門前會跟她說「媽，我愛你」，然後再彼此擁抱一下。不過，金雲坦言長大後曾一度非常抗拒，「覺得很肉麻」，直到高三時，好朋友突然去世，領悟到愛要及時，「那時候覺得時間很寶貴，時時刻刻都要表達愛。」

金雲憑選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》嶄露頭角，一路上難免有挫折，但媽媽一直都給他正能量，經常安慰他「其他人不懂啦，我懂就好了」，讓金雲暖在心，「畢竟我的一切，包括言行舉止都是媽媽教的，只有她最懂我，聽到這句話，也更有往下拚的動力。」他很慶幸媽媽很開明，從反對到理解他的工作，現在全力支持他走演藝之路，令他感動不已。

至於媽媽不開心時，金雲都以「聆聽」居多，笑說媽媽很多話，一件事可以重複很多次，但他也不厭其煩聽1、2個小時，好讓媽媽抒發心情。不過，之前媽媽知道他工作、學業忙碌，不想增加他壓力，會隱藏情緒，但金雲觀察細微，當感受到媽媽有異狀時，他會試圖去關心媽媽。

他提到，媽媽平時喜歡追劇，對懸疑推理類特別有興趣，他有空也會陪她一起看，當媽媽入戲太深，還會跟著一起罵；金雲對演戲很有興趣，不斷自我充實，不僅上表演課，也會閱讀表演書，希望可以接到戲劇演出，「我很想演壞人、殺人犯，因為戲劇張力大，有時在家鏡子前會突然『牙』起來。」

由於媽媽從小在中南美洲長大，曾對金雲說想回去看看，金雲一直記在心裡，「等我大學畢業，找個適合的時間帶媽媽回去成長的地方，去那邊玩。」

他也期待未來能多賺點錢，「我要有能力，才能協助家裡、照顧好媽媽」，現在他因工作、學業兩頭燒，最希望能多點時間陪伴家人。