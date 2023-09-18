林口產業發展利多齊發 優質商辦需求旺

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新北市目前人口數約403萬人，是全國人口最多的直轄市，隨著人口增長、就業機會多，又處於北北桃生活圈及政經重要區域，帶動房地產發產蓬勃、房市需求大，多年來持續規劃出新興重劃區。以林口來說，改變真的超乎想像，親自走一趟林口及看看林口新市鎮，確實會發現「市容、街廓很漂亮」，人也變多了，且產業大幅度發展更帶動優質商辦的剛性需求。包括我國第一座國家檔案館，以及林口新創園數位產業聚落及社宅都坐落林口，對於整體區域發展及繁榮有長足的助益，在政府積極挹注資源與重大建設齊發之下，林口將位居國家發展的核心重要位置。

觀察新北市民政局的統計資訊，林口這十年的移入人口增加相當多，從2012年設籍人口數將近9萬人，到今（2023）年7月的統計已達13萬1,200多人，且近五年來，從10萬8千多人增加到目前，成長約2萬3,200人，增長幅度達21％，在新北各行政區中的人口增幅都是前段班。

林口不僅具備人口紅利，還包括多元的區域發展，包括交通、產業、機能更加成熟、居住環境優等因素，都帶起林口房地產的熱度及買房需求；其中產業利多最受矚目的就是新北市政府推動「林口工一產業專區」，並正式改名為「新北國際AI+智慧園區」，將以「先進研發、高階製造」為招商策略，吸引高科技、綠能、文創、醫療等新興多元產業進駐，透過導入數位、人工智慧AI及物聯網（IOT），加速新北產業轉型，真正落實「產業AI化、AI產業化」，園區除鄰近國道1號高速公路、機捷外，又有客運轉運站，匯集多路線公車及國道客運；而市府透過交通改善工程，預計將105市道拓寬高架化，打通林口至八里的交通，並提供大型車輛進出林口工一替代路線，帶動產業發展及提高生活交通便利性。

因聯外交通、地理位置、產業發展以及園區規劃佳等優勢，「新北國際AI+智慧園區」還吸引全球半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）大廠進駐投資，並已順利完成土地點交，預計將發揮磁吸效應、吸引上下游廠商群聚，創造龐大就業機會、形成產業聚落，也提升薪資水準。此外，在屬於大林口區塊的龜山華亞科技園區、A7科技園區，以及「新北國際AI+智慧園區」等高科技及智慧產業加持下，林口未來又有國際媒體區開發、影視文創產業發展，都會大大增加就業人口，且產業豐富挹注之下，林口的商辦需求將大幅提升。

此外，位於林口新市鎮的首座國家檔案館新建工程已啟動，預計2024年底完工，2025年正式營運，該館具備龐大國家檔案典藏容量，相當於200座101大樓高度，可滿足約20年的國家檔案入藏空間需求，未來將取得鑽石級綠建築及銅級智慧建築標章，設計特別著重與林口在地文化、環境結合，加強周邊社區共享合作，與區域共榮發展。

而經濟部為鼓勵創業投資，積極打造創新創業環境，也呼應「亞洲•矽谷推動方案」、「數位國家•創新經濟」等政策，更將林口世大運社宅其中部分打造為國際創業聚落，籌設「林口新創園」，盼以鏈結產業發展、市場推廣、創業投資及創新創業所需資源及專業輔導，推動台灣成為亞洲創新服務供給的重要夥伴，連結在地及國際，扶植產業創新發展。

林口在上述如此產業多元、發展量能與國家資源挹注等利多下，可預見優質商辦需求會大增！而由福樺建設投資興建，並與日商營造日本國土開發台灣分公司合作而打造的「福樺中央大樓」邀請到建築大師姚仁喜規劃設計，要建全棟SS鋼骨搭配玻璃帷幕的商辦大樓，基地位在林口新市鎮的文化二路上，基地面積961.18坪，建蔽率34％、公設比39.5％左右，且全玻璃帷幕的商辦為林口首發，要將建築物當作頂尖工藝呈現，完工後將改變林口的天際線，備受矚目。

姚仁喜建築師以「永續建築」理念打造，外牆造型設計可降低大樓開窗率，有效增加遮陽面積，使建築玻璃在維持高穿透性的同時也符合外殼節能計算標準，採用高等級耐候性能氟碳烤漆鋁合金鈑片及高節能Low-E隔音等級的複層中空玻璃組合，展現節能與環境共存的生態建築；商辦樓層高度為1樓4.5米，2～30樓為3.95米，地下5層，戶數規劃為一般事務所62戶、2戶店面，辦公室坪數為135～535坪、預計2024年下半年完工。

而因應台灣屬於地震頻繁區域，「福樺中央大樓」採用BRB制震斜撐裝置的耐震設計，BRB受拉與受壓行為相當對稱且拉壓強度差異小，可充份地發揮鋼構件的優異韌性來吸收地震能量；在地震發生時，因消能斜撐的存在，在大地震作用下樓層側位移較小，可有效保護主體建築與其結構，更加安全。「福樺中央大樓」坐落林口新市鎮，基地鄰近A9機捷林口站、三井Outlet，區域內不但有公園綠地，且基地與林口創新園與世大運社宅、國家檔案館都相當近，又有林口國際媒體園區、AI+智慧園區的串聯，整體辦公環境極佳、產業連結性很強，上國道一號林口交流道也相當快，未來將成為「林口指標商辦地標」之一。