孝親獎》心疼母扛家辛苦 只要她想要全埋單 謝雨芝寵媽「由她耍任性」

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【中國時報 王思穎】有著深邃混血臉孔31歲的謝雨芝，在主持和戲劇演出都受矚目。她的爸爸在她國中時就因病過世，和媽媽相依為命至今。爸爸剛走的那段時間，為了家中經濟，媽媽收起雙魚座的浪漫個性，清晨4點就到早餐店工作，中午再去快餐店上班到晚上，不管再怎麼辛苦也不讓女兒半工半讀，堅持讓她完成學業。

謝雨芝說，爸媽以前經營餐廳，以往晚上9點打烊後，媽媽總會到她的房間併肩躺著，天南地北的聊，享受母女親密時光。但爸爸走後，媽媽忙做2份工，她則努力課業，希望考上公立學校，減輕家裡負擔，母女倆相處時間減少，「她半夜常在客廳偷哭，我也沒有打擾她，就默默把燈關了。」

謝雨芝從小就和媽媽很親近，和爸爸相處有距離，「他長得太凶、像長官，會體罰，讓我有點害怕。」她形容爸媽就像歡喜冤家，愛鬥嘴、吵架，謝雨芝都站在媽媽這邊，爸爸總難掩失落。一次她為了替媽媽出氣，踹了爸爸一腳，爸爸3、4天不跟她說話，媽媽跳出來當2人潤滑劑。

父女變得親近是在爸爸確定癌症末期，不想做化療、求生意志薄弱、住進安寧病房後，「那感覺很像是影片只剩最後5分鐘，必須要珍惜時間，我怎麼樣都要去醫院跟他講話、至少陪他吃一餐。」在爸爸生命的最後階段，謝雨芝才開始會向他撒嬌，當時爸爸能吃的東西不多，母女還偷帶他出病房吃巧克力蛋糕，那是父女最親近時光。

謝雨芝大學後開始打工，分擔媽媽的重擔，母女倆有更多時間相處。媽媽回歸久違的「少女心」，鬧脾氣時會上演離家出走的戲碼，謝雨芝也會陪她演，「只有媽媽可以對我這麼任性，這是她的特權。」

她對待媽媽像對待「女朋友」般，給予極致寵愛，例如帶媽媽去日本玩，媽媽叮囑機票飯店不要訂太貴，看到想要的耳機還會放回去，她都會直接埋單，在旅程結束前，媽媽還很戲劇性落淚對她說：「這趟旅程有妳真好。」

謝雨芝認為孝順除了物質的給予，最重要的是陪伴和聊天，「聊日常瑣事也好，1天抽出10分鐘就好。」一直都租屋的謝雨芝，希望未來能買房，「我想讓我媽有安全感，因為當年921地震的時候房子倒塌，建商逃走求償無門，在她的心裡一直有個遺憾。」