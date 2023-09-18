三星發表Galaxy M34 5G 主打6000mAh大電量

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搶在蘋果新機iPhone 15開賣前，台灣三星再推出Galaxy M34 5G，集結一系列卓越規格及功能，包括6000mAh超大電量、6.5吋大螢幕與120Hz螢幕更新率，及首次升級支援光學防手震相機，伴消費者紀錄精采生活。三星Galaxy M系列長期以超規格、超值得的高C/P值，深受消費者喜愛，以去年上市的M33 5G為例，其銷售量較前一代成長近40％。

Galaxy M34 5G單機建議售價NT$9990，提供星澤藍、深湖藍、星空銀三色選擇，預計9月下旬起在三星商城、MOMO購物網、PChome 24h購物、Yahoo購物中心、蝦皮商城、myfone購物、台灣大哥大等指定線上通路陸續開賣。即日起至10月31日，買就送「30W旅行充電組」，數量有限售完為止。

Galaxy M34 5G升級搭載Super AMOLED顯示螢幕，結合6.5吋大螢幕打造身歷其境觀賞體驗，輔以120Hz螢幕更新率，畫面加倍流暢細膩；另搭配杜比環繞音效，無論熬夜追劇、暢玩手游或瀏覽社群動態，沉浸感無極限。具備怪獸級6000mAh大電量的超強續航力，出遊在外精彩一整天、拍照打卡短影音Show up皆能暢享娛樂盛宴不斷電。外觀則以簡約時尚的金屬光澤背蓋盡展細膩質感，而圓滑邊框提供使用者舒適握感，內外都亮眼無比。

美照必備三主鏡頭，升級光學防手震更好拍： Galaxy M34 5G具備後置三鏡頭，5000萬超高畫素主鏡頭升級搭載OIS光學防手震，輕鬆對抗手抖，不僅讓錄影畫面更穩定清晰，也助攻夜拍成功率大增！搭配場景智慧辨識與構圖建議功能，隨手一拍美照輕鬆Get；800萬畫素超廣角鏡頭出國必備，不論是壯麗的山嵐、宏偉的歷史建物或多人團體合照，皆可一鏡全收錄。

200萬畫素微距鏡頭能近距離捕捉葉脈的紋理、寵物細膩的毛髮，挖掘生活中令人為之驚艷的細節。前鏡頭則提升至1300萬畫素，美顏自拍更清晰，多款濾鏡自由任選，展現自我時尚。三星廣受用戶喜愛的「物件橡皮擦」功能，也首次於M系列隆重登場，能一鍵去除照片中的多餘物件，再也不怕路人亂入，一秒變C位。