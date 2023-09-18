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《鋼鐵股》國際原料行情淡 豐興鋼筋連4平

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【時報記者葉時安台北報導】豐興(2015)周一(9月18日)開出本周內銷盤價，受到國際原料行情持平，國內鋼筋平盤、廢鋼平盤，盤價連四平；型鋼產品也平盤，並已連續13周持平。

豐興本周盤價四連周持平，鋼筋價格每公噸為1.97萬元，廢鋼收購價在每公噸1.13萬元，型鋼則持續持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持平至每公噸375美元，美國貨櫃廢鋼本周報價也持平為每公噸372美元，澳洲鐵礦砂則由每公噸116.25元轉漲至125.4美元。

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