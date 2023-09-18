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錦明友愛 樂作公益 「老來伴生活節」圓滿落幕

  • 工商時報 謝振寶
錦明實業與樂作創益共同舉辦「老來伴生活節」 由董事長 蔡翔峰(左六)總經理 簡豪廷(左四) 帶領志工團隊，以實際行動響應由樂作創益創辦人陳愛珠女士(左五)、執行長簡曉筠女士(左七)宣導預防失智症活動。圖／錦明實業提供
錦明實業與樂作創益共同舉辦「老來伴生活節」 由董事長 蔡翔峰(左六)總經理 簡豪廷(左四) 帶領志工團隊，以實際行動響應由樂作創益創辦人陳愛珠女士(左五)、執行長簡曉筠女士(左七)宣導預防失智症活動。圖／錦明實業提供

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錦明實業股份有限公司於風禾公園順利舉辦了「老來伴生活節」。此活動的目的為體驗失智者所面臨的日常挑戰，透過各種闖關和活動，希望能夠增進大眾對失智者的同理心，並幫助他們更好地融入社會。

「錦明實業長期關注環境、社會和治理議題，認為企業除了追求經濟效益外，更應該扮演社會的正面角色。」錦明實業表示。為此，公司與社會企業樂作創益合作，關注社會公益議題，並在這次活動中展示公司在永續循環經濟及社區參與的成果。

參與「老來伴生活節」的參與者表示，透過這次活動，他們得以深刻了解到失智者所面臨的困境。現場的闖關活動、有獎徵答等環節，不僅為參與者提供了有趣的互動體驗，更讓他們體認到支持失智者的重要性。

活動當天錦明實業志工團隊，現場展示循環經濟成果，提供自有品牌VIIDA環保吸管、環保杯、兒童抗菌餐具等，提供現場打卡免費贈送VIIDA杯墊活動。完成闖關者可於報到處領取VIIDA蔬果清潔劑，現場詢問民眾相關踴躍，工作人員同時宣導使用非一次性餐具重要性。圖／錦明實業提供
活動當天錦明實業志工團隊，現場展示循環經濟成果，提供自有品牌VIIDA環保吸管、環保杯、兒童抗菌餐具等，提供現場打卡免費贈送VIIDA杯墊活動。完成闖關者可於報到處領取VIIDA蔬果清潔劑，現場詢問民眾相關踴躍，工作人員同時宣導使用非一次性餐具重要性。圖／錦明實業提供

這次活動也順利吸引了大量的志工和贊助商參與，我們希望透過這次活動，能夠提高大眾對失智症的認識，並鼓勵更多人參與相關的志願服務。

錦明實業指出，錦明實業感謝所有支持此次活動的夥伴，包括樂作創益、志工以及贊助商。該公司也承諾，將繼續將永續發展和社會責任視為其核心使命，持續投入更多資源於公益活動中。

關於更多活動的資訊或對於未來相關活動的參與，請與錦明實業有限公司聯繫。錦明實業再次呼籲，希望大家能夠攜手共同為社會公益盡一份心力，共同實現更美好的未來。

錦明實業 總經理簡豪廷(前排右一)及品牌部經理 孫民芳(前排右五)攜手樂作創益創辦人陳愛珠女士(前排右四)、執行長簡曉筠女士(前排右三)於活動當天體驗VIIDA永續類商品共同宣示為守護地球盡一份心力。圖／錦明實業提供
錦明實業 總經理簡豪廷(前排右一)及品牌部經理 孫民芳(前排右五)攜手樂作創益創辦人陳愛珠女士(前排右四)、執行長簡曉筠女士(前排右三)於活動當天體驗VIIDA永續類商品共同宣示為守護地球盡一份心力。圖／錦明實業提供

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