錦明友愛 樂作公益 「老來伴生活節」圓滿落幕

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錦明實業股份有限公司於風禾公園順利舉辦了「老來伴生活節」。此活動的目的為體驗失智者所面臨的日常挑戰，透過各種闖關和活動，希望能夠增進大眾對失智者的同理心，並幫助他們更好地融入社會。

「錦明實業長期關注環境、社會和治理議題，認為企業除了追求經濟效益外，更應該扮演社會的正面角色。」錦明實業表示。為此，公司與社會企業樂作創益合作，關注社會公益議題，並在這次活動中展示公司在永續循環經濟及社區參與的成果。

參與「老來伴生活節」的參與者表示，透過這次活動，他們得以深刻了解到失智者所面臨的困境。現場的闖關活動、有獎徵答等環節，不僅為參與者提供了有趣的互動體驗，更讓他們體認到支持失智者的重要性。

這次活動也順利吸引了大量的志工和贊助商參與，我們希望透過這次活動，能夠提高大眾對失智症的認識，並鼓勵更多人參與相關的志願服務。

錦明實業指出，錦明實業感謝所有支持此次活動的夥伴，包括樂作創益、志工以及贊助商。該公司也承諾，將繼續將永續發展和社會責任視為其核心使命，持續投入更多資源於公益活動中。

關於更多活動的資訊或對於未來相關活動的參與，請與錦明實業有限公司聯繫。錦明實業再次呼籲，希望大家能夠攜手共同為社會公益盡一份心力，共同實現更美好的未來。