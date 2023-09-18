安卓機海連發！ Sony Xperia 5 V今在台開賣 4k影片輸出只要1分鐘

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安卓機海連環發，Sony宣布Xperia 5 V今（18）日正式在台開賣，即日起至2023年9月30日止，於Sony直營店（含官方購物網站）、Sony行動通訊專賣店選購Xperia 5 V，即可獲得NT$ 1000配件購物金，指定手機舊換新享購機加碼再折NT$ 6000優惠，再加碼贈送KKBOX 無損音質首兩個月免費暢聽服務。

Sony即日起亦同步攜手中華電信、台灣大哥大及遠傳電信等三大電信業者推出Xperia 5 V優惠資費方案，還在猶豫的消費者趕快行動，即刻入手頂級合手旗艦機Xperia 5 V，享受隨拍隨剪都精彩的歡樂時刻。

Xperia 5 V搭載Sony新世代雙層式感光元件，具備獨立夜拍功能，承襲Sony相機技術搭載6種日系超質感濾鏡Creative Look創意風格、電影感錄影功能S-Cinetone for mobile，同時升級人像散景模式，一鍵打造相機等級的唯美人像照；再搭配支援最高4K畫質影片輸出的Video Creator影片製作器，一分鐘即可自動產出完整影片，輕鬆上傳、即刻分享精采影片。

不僅如此，Xperia 5 V同時具備超強電池續航、全新6.1吋HDR OLED螢幕面板、劇院級立體聲雙喇叭，搭配質感有形的新色與外觀設計，讓你輕鬆享受掌中頂尖娛樂，並透過最優質的影像創作規格，隨時記錄精采生活、體驗零時差分享的樂趣。