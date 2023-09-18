新北清查11家團膳業者 營養午餐均使用國產蛋

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進口雞蛋逾期爭議如雪球般愈滾愈大，新北市教育局目前專案小組針對供應新北市學校午餐的11家團膳業者均到廠第一次查核完畢，第二次查核作業持續進行，此波專案查核已將蛋品使用來源及效期列為重點查核項目，目前新北學校午餐均使用國產蛋，使用來源及效期無虞，請家長放心。

為確保新北市學校午餐蛋類一律使用國產，教育局要求設有廚房的自立午餐學校加強食材驗收；團膳供餐學校組成檢核小組到廠檢核，另教育局由專人每日至校園食材登錄平台進行查核，目前新北學校午餐均使用國產蛋，使用來源及效期無虞，請家長放心。

教育局表示，為保障新北學童食用營養午餐權益，新北市自112學年度開學起已啟動專案查核計畫，由教育局、新北市營養師及學校午餐督導人員組成專案小組至團膳業者廠區進行全面查核，。

新北市餐盒食品商業同業公會理事長魏聖哲表示，新北團膳業者皆使用國產可溯源食材，蛋品部分會確認來源，包含標章驗證與農民端畜牧場來源，並每日登載於教育部校園食材登錄平台上供外界查詢。業者亦會強化驗收並進行檢驗，如沙門氏菌及抗生素快速檢測，確保蛋品新鮮度、溫度及品質等。

教育局強調，新北市學校午餐契約範本明訂各項食材來源應為國產可溯源食材，蛋類應提供具『CAS台灣優良農產品』標章、『產銷履歷農產品(TAP)』標章、可追溯來源的產品。

如果發現蛋類等國產可溯源食材有混充或假冒等不當情事，學校依契約規定予以懲處；如混充、使用非國產雞蛋等情節嚴重者，最重可終止契約，市府依食安法開罰，必要時移送檢調偵辦。