大學首例！政大學生宿舍開放男女混宿 超額報名1.7倍

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一般大學宿舍分男生宿舍、女生宿舍，不過政大「化南新村」宿舍本學期開放讓學生自行組隊申請入住，男女可混宿，創下大學學生宿舍首例。「化南新村」宿舍原來是教職員宿舍，外觀散發古老建築風，現在改為學生宿舍，學生入住興趣也很高，超額報名達1.7倍。

政大表示，「化南新村」宿舍為雙拼式兩層樓房，共有22棟建築提供學生申請，並設立獨立電表且無性別上限制，提供床組、桌椅、冰箱、洗衣機等設備。「化南新村」四房型、五房型宿舍的每月租金分別為為2萬元、2.5萬元，分別可給8人、10人居住，平均每人每月租金為2500元，和政大其他宿舍差不多。

政大「化南新村」宿舍共提供200個床位，由大學部在學舊生8到10人自行組隊申請入住，且沒有性別上的限制，也就是由學生尋找室友住在一起的概念，男女可以混宿創下大學生宿舍的首例。

此外，政大正興建指南校區新宿舍，爭取教育部「學生宿舍提升基本設施及公共空間整體改善補助計畫」，將規畫公共廚房、小型研討室、輔導室、各樓層交誼廳等更豐富多元的公共設施，融入學習、同儕交流及創意機能，營造校內學習翻轉、團隊互動之場域。

政大表示，指南校區新宿舍畫一旦獲教育部審核通過後，將依照最新設計圖重新招標，預計最快2026年完工，屆時將可提供1810床位。