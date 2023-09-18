LiMA首次亮相國際舞台 快閃日本東京大阪展售活動

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原住民族商品通路品牌「LiMA」，取自南島語族詞彙數字5，延伸意指張開手掌，攜手團結合作之意。今（2023）年9月至10月LiMA將參加中華文化總會於日本東京舉辦的「TAIWAN PLUS」，展售臺灣原住民族優質商品，同時以Pop up快閃店型式，為期2個月分別進駐東京誠品生活日本橋、大阪近鐵百貨神農生活兩大文創通路重鎮，展現LiMA品牌價值軟實力，同時也為臺灣原住民族業者開拓海外市場商機。

疫情解封後首次由原民會號召領軍LiMA赴日展售，集結原民業者達23家、超過3,000件商品，品類包含生活文創、傳統工藝、特色食品、伴手禮盒等，其中特色商品有月桃葉編織包、手作琉璃珠與馬告相關產品等。本次參展店家有臺灣知名品牌如：「蜻蜓雅築」琉璃珠、「桃布里」月桃編托特包、「花生騷」流行服飾等。本次策展規模，跨海「快閃」商品品項之多，不僅被日方通路視作臺灣原民精品彙總，更備受日本消費市場期待。

共襄盛舉參展文化總會「TAIWAN PLUS」，並策劃東京大阪展售

9月16日至9月17日，LiMA於東京上野公園參與「TAIWAN PLUS」假日市集活動，向全世界亮相登場，冀以商品述說，文化吟唱，共同見證臺灣原住民族的文化智慧，並經由商品展售傳遞原民工藝美學，串起傳承、實用、推廣、發揚臺灣原民文化精神。

9月1日至10月2日，LiMA於東京誠品生活日本橋策劃主題展覽，介紹臺灣原住民族文化的特色、故事與工藝，讓民眾對原住民族有初步的了解，同時輔以動態講座的示範，讓民眾能親身體驗商品內涵。靜態展售主題為「台灣原住民族的生活式—向大自然學習」，以子母桌形式呈現原住民族特色商品與手作飾品，期望讓日本民眾認識到原住民族如何將文化特色體現於美感設計及傳統工藝上。而體驗活動則將邀請日本料理名師真藤舞衣子運用原民特色商品進行烹調示範，如：馬告香料烹調入菜及台灣高山茶供現場民眾品嚐體驗，希望能藉此推廣台灣原住民族優質商品。

10月6日至11月5日於大阪近鐵百貨神農生活，該店為台灣品牌「神農生活」之海外1號店，自開幕以來深獲日本當地媒體關注。為實現傳遞更多生活想法及地方故事之品牌理念，本次展售將邀請原住民族工藝匠師於現場手作教學，並讓日本民眾透過互動體驗品嚐原住民族特色飲品，並透過特色商品展現臺灣原住民族傳統文化創新風格美學。

中衛發展中心全力推動原住民族商品通路品牌創價

秉持LiMA原選品牌創發初衷，中衛發展中心組建專業顧問團隊，以全台最大原住民族商品通路品牌之奠基、形塑、創價為己任，策動網實整合、營運管理、行銷廣宣、異業合作，攜手全國原民優質商品業者藉由LiMA，展現臺灣原住民族文化生活美學，讓國人與國際旅客喜愛原民商品，促成認識、認同、喜愛、消費行為的同時，進一步了解原民文化美學內涵，攜手LiMA拓銷國際市場。