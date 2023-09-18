《熱門族群》AI熱潮退 台光電湧賣壓、金像電失守200關

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者張漢綺台北報導】AI題材退燒，散熱廠奇鋐(3017)、建準(2421)、電源廠光寶科(2301)及台達電(2308)、PCB廠金像電(2368)、銅箔基板廠台光電(2383)因外資及投信法人減碼賣壓湧現，今天盤中股價連袂探底，奇鋐盤中股價大跌逾7%，失守300元關卡，金像電也下跌逾5%，未保住200元大關。

熱燒了快4個月的AI個股因股價多已反應今年、明年、甚至後年的業績，外資及投信龐大的逢高獲利了結賣壓出籠，讓AI個股陷入籌碼凌亂困境，股價也跌勢難止持續探底。

就上週外資及投信進出來看，台達電遭外資及投信分別賣超3202張及716張，建準、台光電、金像電及奇鋐分別遭投信賣超1492張、2101張、2712張及2390張，光寶科則遭外資賣超3816張。

不過，若以基本面來看，台達電、奇鋐、台光電及金像電受惠於AI伺服器相關產品出貨暢旺，8月合併營收表現亮眼，其中奇鋐8月合併營收達52.51億元，月增1.91%，年增5.5%，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為371.1億元，年增2.55%；台光電8月合併營收為38.91億元，月增6.73%，年增20.35%，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為240.76億元，年增8.91%。

台達電8月合併營業收入為364.36億元，月增1.3%，年增3.56%，為單月歷史次高，亦是歷年同月新高，累計前8月合併營收為2658.2億元，年增9.91%；金像電8月合併營收為27.49億元，月增5%，為111年11月以來單月新高，累計前8月合併營收為186.59億元，年減12.63%。