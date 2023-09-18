文曄、天鈺登頂 PCB族群突圍 季線失守 12檔開趴

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台股今（18）日開低走低，收盤報16,698.24點，收在最低點，指數跌破季線關卡，下跌222.68點，跌幅1.32％，成交量2,787.53億元。

台積電上周五美股ADR大跌，又逢高盛下修明年資本支出等數據，開盤後股價一直維持低檔，收盤下跌3.23％，收在540元，聯電下挫2.31％，收在46.5元。

AI概念股仍處於整理格局，包括奇鋐、緯穎、勤誠、川湖、金像電、穎崴等，跌幅都在5％以上，華星光更是直奔跌停。

蘋概股則是漲跌互見，大立光、玉晶光、鴻海、聯發科等收紅，日月光、和碩、台光電、臻鼎-KY、欣興、台達電等則是跟著大盤一齊向下。

PCB族群逆勢突圍，富喬上漲6.91％，燿華上揚6.65％，華通漲幅來到5.88％，競國、合正、嘉聯益、定穎投控等漲幅也在1~3％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計圓剛、文曄、宏易、先益共12檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電子通路類股及玻璃陶瓷類股表現亮眼，漲幅分別為1.43％、0.92％，電腦及周邊設備類股表現疲軟，下挫3.39％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有11檔6％以上漲幅，其中6檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為圓剛（2417）、文曄（3036）、中福（1435）、中視（9928）、大量（3167）、天鈺（4961）、良得電（2462）、波力-KY（8467）、燿華（2367）、凱羿-KY（2939）。

今日上市有10檔股票5％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為鼎基（6585）、奇鋐（3017）、矽統（2363）、緯穎（6669）、勤誠（8210）、川湖（2059）、迎廣（6117）、金像電（2368）、遠雄港（5607）、穎崴（6515）。

上市成交量前10名個股依序為矽統（2363）、華通（2313）、緯創（3231）、定穎投控（3715）、廣達（2382）、威盛（2388）、長榮（2603）、聯電（2303）、新興（2605）、台積電（2330）。

上櫃11檔6％以上漲幅，其中6檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為宏易（4530）、先益（3531）、達輝-KY（5276）、兆遠（4944）、雙美（4728）、撼訊（6150）、福大（4402）、福華（8085）、笙泉（3122）、富喬（1815）。

今日上櫃有11檔股票有4.5％以上跌幅，其中3檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為合邦（6103）、印鉐（8080）、華星光（4979）、雙鴻（3324）、營邦（3693）、泰偉（3064）、尚茂（8291）、樂威科-KY（4154）、系微（6231）、健椿（4561） 。

上櫃成交量前10名個股依序為華星光（4979）、前鼎（4908）、波若威（3163）、上詮（3363）、台燿（6274）、安國（8054）、宇環（3276）、中光電（5371）、雙鴻（3324）、金居（8358）。