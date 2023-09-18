進口蛋流向不給看 名醫：全民替農業部擦屁股

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【中時新聞網 莊楚雯、中時 季志翔】巴西進口蛋風波不斷延燒，不但爆出一堆蛋放到過期，還有進口蛋改產地標示，混充台灣蛋液或散蛋，然而農業部卻遲遲不提供進口蛋品流向，讓民眾人心惶惶，怕吃到快過期的進口蛋。

對此，胸腔科醫師蘇一峰怒批，首長論文封存不提供、疫苗合約也封存不提供，現在連進口蛋的流向也不能公布，讓全民替農業部擦屁股。

逾期進口蛋的流向引發食安疑慮，農業部長陳吉仲神隱多日後於16日親自回應此事，總進口數1.4億顆當中，有逾5402萬顆要銷毀或堆肥，占總進口量近4成，但卻不提供進口蛋品供售流向，讓各縣市政府疲於奔命，被迫直接到賣場超市、超商等通路進行查核，並清查加工廠及餐飲烘培業者有無使用快過期進口蛋，還有餐飲業者直接取消提供滑蛋料理，全部改成全熟蛋。

蘇一峰在臉書發文怒批，首長論文封存不能公布，疫苗合約要封存30年不能公布，現在連進口蛋的流向也不能公布，說句難聽的，農業部出了這麼大的包，根本應該主動公開提供蛋的流向好嗎？「現在全國民眾和縣市政府都在幫農業部擦屁股，還在那邊躲起來不提供。」更感嘆現在買蛋好像在踩地雷，連買洗選蛋回家蛋上都看到屎，擔心有沒有噴蠟、要不要再洗一次。

貼文PO出後引起網友共鳴，紛紛留言「這幾天真的嚇到我連中式早餐加蛋都不敢買了」、「家長的熱門問題：哪裡有用安全蛋？不用進口蛋也不用進口蛋加工製成品的餐廳、早午晚餐店、麵包店、中秋月餅的店」、「可惡的執政黨，公佈實情面對百姓是理所當然不是嗎？現在變欺騙百姓是應該啊！」