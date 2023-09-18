品酩會、換包裝、玩限量 佳釀行銷花樣多

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秋天，是詩意的季節，是豐收的時刻，也是品飲佳釀的最好時節。最近各家酒商的行銷活動大爆發，麥卡倫（Macallan）與藝術家David Carson合作為新酒換包裝，慕赫（Mortlach）打造五光十色的沉浸式體驗劇場讓民眾品飲佳釀，獨裁者（DICTADOR）蘭姆酒與藝術家攜手打造限量酒，都讓人眼睛一亮。

麥卡倫為迎接疫後全球旅遊高峰期，在全球機場免稅通路推出包裝色彩繽紛的「Colour Collection臻彩系列」威士忌，總共有12、15、18、21、30年等不同年份的單一麥芽蘇格蘭威士忌，包裝設計出自前衛平面設計師David Carson之手，絢爛多彩包裝充滿愉悅歡欣的氣氛，該系列即起在桃園機場免稅店販售。

獨裁者（DICTADOR）蘭姆酒以頂級高年份著稱，向來是調酒界最被推崇的基酒之一，近來由嘉盛代理引進台灣，特別主打12年、20年份高價蘭姆酒外，也跨足藝術界推出兩款聯名限量款蘭姆酒，一是與法國頂級水晶品牌Lalique合作推出「萊儷水晶世代典藏版蘭姆酒」，在蘇富比線上創下拍賣最高價蘭姆酒的紀錄，另一款則是與法國藝術家Richard Orlinski合作，推出「奧林斯基5個十年版藏酒」，佳釀由5個年份的陳年蘭姆酒組合而成，藍色金剛的瓶身則是無與倫比的典藏級藝術品，別具收藏價值。

慕赫為歡慶酒廠創立200周年，以Mortlach By Design為主題與國際知名設計師進行跨界合作，近日在華山文創園區打造實體沉浸式體驗展覽空間，以投影互動搭配品酩酒款，引領參觀者穿越時光，感受慕赫200年的歷史。

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