00929官網1數字 月配0.11元「可連配29個月」？這1大誤區別搞錯了

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】00929（復華台灣科技優息）長胖速度驚人，近期網路盛傳，00929目前收益平準金1.02元、加上資本損益平準金2.17元都是可以拿來配息的，以每個月配息0.11元計算，「可以配個29個月都沒問題」。不過這種說法並不正確，因為根據復華投信的說法，「資本損益平準金」只是反映成分股的漲跌，並非都可以拿來配息，投資人不要誤信網路傳言。

00929的規模膨脹速度相當快速，上周一規模還在578.7億，到上周五收盤為止，規模已經來到720億。也就是說短短5個交易日規模快速增長141.3億，震撼市場；至於受益人數的成長速度也嘆為觀止，根據集保中心統計，到上周為止00929受益人數突破30萬人、來到30.6萬人，光9月以來，其受益人數增長就達36.6%，非常可觀。

由於太多投資人一股腦兒激情買入00929，00929已經站上18元大關，且連續4個交易日股價創新高，上周五成交量更是暴增至28.8萬張，就算是今天大盤重挫逾200點，00929在中午12點30分之前，多數時間也是維持平盤上下震盪，難怪有老手誇「根本是0050和00713」的綜合體。

由於00929太誘人，近期在網路出現一種說法，指出依照復華投信官網，00929的收益平準金有1.02元，而資本損益平準金有2.17，加上面額15元組成00929的淨值18.19元，其中1.02元和2.17元、共3.19元都是可以拿來配息的，以前3次配息每單位配發0.11元為例，大約可以配息29個月，根本不用擔心。

不過「旺得富理財網」向復華投信求證，復華投信表示，所謂的「資本損益平準金」僅是反映00929成分股的漲跌，並不代表「已實現的資本利得」，因此要說「資本損益平準金」和「收益平準金」都可以拿來配息並不正確，投資人小心別被誤導。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。