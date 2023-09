遊泰注意！這航空登機前要先在登機門「這樣做」

【中時新聞網 吳映璠】泰國曼谷航空(Bangkok Airways)宣布,至10月31日以前,將要求所有旅客登機前先量體重,以協助航空公司量測飛機起飛時的重量,確保飛行安全,希望旅客配合。

綜合泰國公共電視台(Thai PBS World)、The Thaiger報導,曼谷航空宣布,至10月31日,將要求旅客登機前先在登機門站上磅秤、量測體重,希望所有旅客配合。

曼谷航空表示,此舉符合國際民航組織(International Civil Aviation Organization, ICAO)的標準措施,目的在協助航空公司量測飛機起飛前的重量,確保飛行安全。

讓旅客登機前先量體重似乎已成為趨勢,此前紐西蘭航空(Air New Zealand)、大韓航空(Korean Air)已相繼實施類似措施,大韓航空在仁川機場量測旅客體重的措施將實施至19日。

The Thaiger指出,這項非傳統做法的主要目的,是仔細確認標準乘客體重及平均數據,以此來精確計算飛機重量,進一步控制燃料消耗。

報導指出,即便一直以來航空公司都有量測托運行李的重量,並且規定手提行李的重量上限,不過在計算客機的起飛總重時,總是少了關鍵要素—超重旅客的重量。

這項措施的最終目標是讓每一架班機都能符合飛機最大起飛重量所規範的嚴格數據。

不過對許多旅客來說,這項安全措施可能侵犯了他們的隱私。

對此曼谷航空承諾,不會公開旅客體重及隨身行李的重量。

曼谷航空的航點包括泰國、柬埔寨、香港、寮國、馬爾地夫、緬甸、新加坡及越南。

文章來源:Bangkok Airways applies now weighing passengers before boarding

文章來源:Weighing passengers to become standard for Bangkok Airways