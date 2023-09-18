食藥署明起3天攜農業部輔導雞蛋洗選業者

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近期各界關切進口蛋品安全議題，衛福部食藥署聯合地方政府衛生局加強販售通路雞蛋查核，19日起將進行為期3天的輔導作業，主要輔導業者正確標示產地與包存期限等，食藥署副署長林金富舉例，以液蛋為例，如一包10顆中有6顆為巴西進口、4顆為台灣生產，那就要將佔比多的巴西寫在前面，不能只寫台灣；期限方面，則要標示原產地提供的期限。

近期雞蛋問題討論得沸沸揚揚，農業部日前表示，今年3至7月進口約1.4億顆，林金富表示，將與農業部合作，由農業部提供進口雞蛋洗選業者名單，並由食藥署針對洗選業者執行聯合輔導，聯合輔導行前會議將於9月18日召開，並於9月19日啓動，至9月21日一連3天，完成全數進口雞蛋洗選業者輔導。

林金富進一步指出，輔導重點包含有效日期標示、文件保存及倉儲管理等。另食藥署已啓動「加強市售雞蛋稽查專案」，針對全國販售通路，如量販店、賣場、超市、 超商及市場等進行雞蛋聯合查核，至12月底預計查核 4000 件，並持續加強市售雞蛋抽驗，維護民眾食用安全。

另外，食藥署也將聯合地方政府衛生局，年底前針對全國販售通路，如量販店、賣場、超市、超商及市場等進行雞蛋查核，預計查核4,000件，查核內容分為外觀檢查及標示查核，外觀檢查包含雞蛋外殼有無完整、破裂，或雞蛋本身有無變質、腐敗、發霉等情形；標示查核包含查核品名、原產地（國）、有效日期、負責廠商名稱等標示事項。

為維護市售雞蛋衛生安全，食藥署表示，每年聯合地方政府衛生局針對生鮮雞蛋執行抽驗，檢驗動物用藥殘留。將持續加強市售雞蛋抽驗，自9月至12月底，預計抽驗320件，以維護民眾食用安全。