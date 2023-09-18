AI整理中 1族群醞釀飆 這檔營收有望翻10倍 外資看好

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【旺得富理財網 李澍】受美股四大指數全面下挫、台積電利空衝擊，台股季線失而復得，今（18）日順勢拉回，同時，AI也淪最弱勢族群；資深分析師指出，AI走弱之際，IC設計不畏大盤下跌逆勢走揚，有望從中找到Q4主流飆股；分析師也點名1家記憶體暨矽智財廠，手握IoT、AI兩大事業群，營收未來5至10年有望翻10倍，因此獲美系外資看好。

摩爾投顧分析師江國中提醒，美股四大指數全跌，費半跌破半年線，要密切觀察能否迅速站回，若站不上，可能會再破8月18日3405低點，屆時台股要慎防跟跌壓力；台股方面，因今日台積電拉回，季線得而復失；不過，目前可知，由於台幣並未出現明顯走貶，維持32元附近狹幅震盪，顯示外資並未大舉匯出；其次，台積電跌破半年線支撐，本周必須迅速站回552元半年線關卡，才能使大盤止穩。

另外，從內資主導的OTC指數來看，投信近幾周仍維持積極買超，有意為僅剩8個交易的第三季行情作帳行情做最後衝刺；江國中推測，除非費半破底、美股續弱，否則台股已經花1個月逐出扎實底部要摜破的機率很低，今日拉回視為清洗浮動籌碼，累積未來更多的噴出能量即可。

盤面上，受輝達重挫跌破季線帶衰，AI淪為盤面最弱勢族群，幾乎全面走跌，廣達、華碩補跌，緯創面臨百元關卡保衛戰，光寶、技嘉再創波段新低；與此同時，反倒是以消費性電子為大宗的「IC 設計」族群，不論是IC設計龍頭的聯發科；高速傳輸的祥碩；記憶體相關的群聯、愛普；面板驅動IC的天鈺、敦泰等逆勢走揚。

尤其，記憶體暨矽智財廠愛普因技術門檻高，IoT、AI兩大事業群長期發展前景看好，就算景氣不理想，營運仍有機會成長，營收未來5至10年有望翻10倍，因此獲得外資看好，給予500元目標價。

江國中重申，大部分的IC設計股，狹著股價相對處在低基期，配合庫存去化進尾聲、時序進入傳統旺季下，後市值得期待。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。